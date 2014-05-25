  1. دانشگاه و فناوری
۴ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۱۵

نهمین استان در دستور همکدسازی قرار گرفت/ 8 رقمی شدن تلفن های اصفهان از 7 خرداد

نهمین استان در دستور همکدسازی قرار گرفت/ 8 رقمی شدن تلفن های اصفهان از 7 خرداد

در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای داخل استانی از سوی شرکت مخابرات ایران، اصفهان به عنوان نهمین استان در دستور اجرای این طرح قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران را موظف کرد تا شهریورماه امسال، تمامی کدهای بین شهری کشور را حذف کند تا هر استان دارای یک کد واحد شود؛ براین اساس کدهای استانی در سراسر کشور به 32 کد کاهش می یابد.

با ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران، یکسان سازی کدهای مخابراتی را استان به استان در دستور کار قرار داد.

تاکنون طرح یکسان سازی کدهای تلفن ثابت استانی در قزوین، همدان، زنجان، سمنان، مرکزی، قم، البرز و تهران انجام شده و قرار است این طرح در هفتم خردادماه در استان اصفهان نیز اجرایی شود.

با اجرایی شدن این طرح همزمان با عيد مبعث پيامبر اسلام(ص) شماره هاي تلفن ثابت در استان اصفهان هشت رقمي مي شود به این معنی که يک رقم به برخي شماره ها اضافه مي شود و برخي شماره ها نيز تغيير مي کند.

کد شماره تلفن هاي استان اصفهان از 0311 به 031 تغيير مي‌يابد؛ همچنین با اجراي اين طرح، نرخ مکالمه تلفن ثابت درون استان براي هر دقيقه 30 ريال و بين استاني ( بدون درنظر گرفتن مسافت و دور يا نزديک بودن استان ها) براي هر دقيقه 330 ريال تعيين شده است.

کد مطلب 2298125

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