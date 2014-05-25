به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده شنبه شب در حاشیه بازدید از شرکت لاوان تابلو و کارخانه آلومینیوم هزار گفت: با توجه به اینکه سال جاری مساله اقتصاد مورد توجه ویژه بوده و یکی از مسائل موثر در این خصوص تولید است لذا سعی شده که حرکت رو به رشدی در این زمینه داشته باشیم و هم اینک در بخش صنایع شاهد رشد صعودی هستیم.

وی از فعالیت چندین گروه بخش خصوصی در حوزه معادن کشور خبر داد و افزود: دولت از سرمایه گذاران حمایت می‌کند و امیدواریم شاهد استقبال بیشتر سرمایه گذاران از این بخش باشیم.

نعمت زاده کرمان را بهشت معادن دانست و افزود: کرمان به لحاظ صنعت و تولید در جایگاه مناسبی قرار داشته و نیمی از معادن سنگ آهن کشور در این استان قرار دارد که از اینگونه ظرفیت‌ها می‌توان برای رونق اقتصادی بهره برد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم ایجاد صنایع جانبی معادن تاکید و تصریح کرد: وجود معادن عظیم سنگ آهن، ذغال سنگ و مس در کرمان ثروتی بزرگ بوده و می توان با ایجاد صنایع با ارزش افزوده در مسیر صحیح از آنها بهره برد.

40 درصد صنایع کشور با مشکل مواجه هستند

نعمت‌زاده گفت: هم اینک 40 درصد از صنایع کشور به دلایلی از جمله تحریم ها، مشکلات داخلی و بی تدبیری دچار مشکل هستند.

وی از واگذاری معادن غیرفعال استان کرمان در اواسط خردادماه جاری خبر داد و تصریح کرد: معادن مورد بررسی قرار گرفته و پروانه بهره برداران معادن غیر فعال باطل خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: به معادن غیر فعال مهلت داده می شود که معادن را فعال کرده و وارد چرخه تولید و اقتصاد شوند و در غیر این صورت معادن از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نباید ذخایر معدنی کشور راکد بماند و با انجام مزایده معادن غیرفعال کشور را فعال و احیاء می‌کنیم.

صنایع کشور با نیمی از ظرفیت فعالیت می کنند

نعمت زاده همچنین از سرمایه گذاران خواست به حوزه تولید صنعت ورود پیدا کنند و گفت: معادن بزرگ سنگ آهن کشور تا دو ماه آینده از طریق مزایده واگذار می شود.

نعمت زاده با اذعان به این نکته که در حال حاضر صنایع کشور با نیمی از ظرفیت فعالیت می کنند، افزود: برای توسعه صنعت نیاز است معادن فعال شوند و نباید ذخایر معدنی کشور راکد بمانند.

وی با اشاره به اهمیت اصل مدیریت گفت: مشکل صنایع تنها سرمایه در گردش نیست و با مدیریت مناسب می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.