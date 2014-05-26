جواد رضایی مسئول کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات و انتشارات هجدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل ستاد خبری به عنوان مهمترین بخش اطلاع رسانی اظهار کرد: این ستاد با بهره گیری از کارشناسان روابط عمومی معاونت، مراکز استان‌ها و اداره کل روابط عمومی رسانه ملی مهمترین رویدادهای جشنواره پیش، حین و پس از جشنواره را پوشش خبری می‌دهد.

مدیر روابط عمومی معاونت امور استان‌ها گفتگو با داوران، مسئولان کمیته‌های اجرایی و محتوایی، مدیران و برنامه سازان مراکز، هنرمندان مطرح استانی، ملی و همچنین مسئولان ارشد سازمان را از فعالیت‌های ستاد خبری جشنواره بیان کرد و افزود: مجموعه اخبار و رویدادهای جشنواره از طریق سامانه پیامکی به گروه مخاطبان سازمانی و جراید کثیرالانتشار و خبرگزاری‌ها برای مخاطبان عام منتشر می‌شود.

رضایی یادآور شد: در این دوره پایگاه اطلاع رسانی جشنواره راه اندازی شد که کاربران می‌توانند از طریق نشانی dppfestival.irib.ir به صورت آنلاین به خبرها و سایر اصلاعات مورد نیاز در خصوص جشنواره دسترسی پیدا کنند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات و انتشارات جشنواره از انتشار ویژه نامه جشنواره با نام هدهد خبر داد و تأکید کرد: در بخش انتشارات امسال شماره ویژه نامه منتشر خواهد شد که سه شماره آن قبل از برگزرای، دوشماره در زمان برگزاری و یک شماره پس از جشنواره منتشر می‌شود.

وی تصریح کرد: این ویژه نامه به مدیریت مسعود احمدی افزادی و سردبیری مهدی غلام حیدری در 32 صفحه چهاررنگ منتشر و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. کار کمیته اطلاع رسانی یک ماه قبل از تاریخ برگزاری جشنواره آغاز شده است. در طول این مدت مجموعه اخبار و رویدادهای جشنواره به صورت ویژه در هفته نامه صدا و سیما منتشر شده است. علاوه بر این ضمیمه قاب کوچک روزنامه جام جم نیز در تاریخ سوم خرداد ویژه نامه جشنواره را منتشر خواهد کرد که علاوه بر توزیع سراسری در میان میهمانان مراسم افتتاحیه نیز توزیع می‌شود.

رضایی در خصوص تبلیغات جشنواره هجدهم توضیح داد: در این خصوص 2 پوستر طراحی و منتشر شد که یکی ویژه سراسر کشور و دیگری با نماد شهرداری تبریز برای توزیع در استان آذربایجان شرقی در نظر گرفته شد. سه تیزر نیز ویژه جشنواره طراحی شده و علاوه بر این، پنج تیزر نیز برای معرفی عملکرد مراکز در بخش‌های پنجگانه جشنواره تولید شده که پخش آن از شبکه‌های استانی آغاز شده است و از ابتدای خردادماه از شبکه‌های سراسری هم پخش می‌شود.

وی با اشاره به تولید و پخش برنامه «هدهد» ویژه جشنواره هجدهم که از 27 اردیبهشت ماه آغاز شده، تأکید کرد: در این برنامه که تا 12 خرداد ادامه دارد هر شب به مدت یک ساعت رویدادهای جاری جشنواره به صورت زنده پخش می‌شود.

مسئول کمیته اطلاع رسانی جشنواره در خصوص اجرای تبلیغات محیطی جشنواره با قدردانی از خوش پیمان مدیر روابط عمومی مرکز آذربایجان شرقی و همکارانش در پایان گفت: در ایام برگزاری جشنواره تبلیغات محیطی در تهران محدود به سایت جام جم و در استان آذربایجان شرقی در اماکن پرتردد مانند پایانه‌های مسافربری، مسیرها و خیابان‌های مهم شهر تبریز اجرا می‌شود.

