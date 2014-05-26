با سابقه ترین رئیس ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد امروز تودیع می شود

رئیس سابق ورزش و جوانان گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: با توجه به گذشت یک سال از زمان بازنشستگی به اصرار مدیران تا خرداد ماه امسال حکم من تمدید شده بود و از روز دوشنبه رسما بازنشسته خواهم شد.

اسماعیل پناهپوری با بیان اینکه همچنان مدیرکل و نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی اصرار بر تمدید حکم ریاست من دارند، افزود: با توجه به گذشت 30 سال از زمان حضورم در ورزش و سابقه 24 ساله ریاست در ورزش گچساران و دهدشت نیازمند استراحت و پرداختن به مسائل خانوادگی هستم.

وی اظهار داشت: ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد در این چند سال اخیر با بحران شدید مالی و کمبود اعتبارات مواجه بود که این امر فشار کاری من و همکارانم را دوچندان کرده بود.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر با پیگیری های خوب مدیرکل ورزش و جوانان استان و مسئولان اجرایی اقدامات خوبی در راه است که نیازمند حمایت نمایندگان مجلس و استاندار است.

پناهپوری با انتقاد از عدم تکمیل ساختمان جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان گچساران تصریح کرد: ساخت یک ساختمان با زیربنای 700 مترمربع سه سال به طول انجامیده که این به معنای عدم توجه به زیر ساخت های ورزشی استان در چند سال اخیر بوده است.

وی در خصوص معرفی گزینه بعدی ریاست این اداره در چند روز اخیر اظهارداشت: من از این انتخاب استقبال می کنم و تا جایی که بتوانم تجربیات 30 ساله خود را به رئیس آینده انتقال خواهم داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران بیان داشت: همه دوستان و ورزشکاران در این 30 سال همیار و همکار من بوده اند و درب اتاق من همواره به روی این عزیزان باز بوده است اما من هم شرایط خانوادگی و شخصی خود را در این تصمیم در نظر گرفته ام و احساس می کنم باید به افراد جوان تر فرصت داد.

پناهپوری اظهارامیدواری کرد با تغییر و تحولات خوبی که در اداره کل ورزش و جوانان استان ایجاد شده است و افراد جوان و خوش فکر در راس امور قرار گرفته اند آینده ورزش استان روز به روز روشن تر خواهد شد.

وی همچنین از همه ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش شهرستان گچساران خواست تا با حمایت از گزینه جدید ریاست اداره ورزش و جوانان گچساران، وی را در رسیدن ورزش شهرستان به جایگاه مطلوب خود یاری دهند.

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید اداره ورزش وجوانان گچساران امروز دوشنبه راس ساعت 17 در تالار فرهنگیان این شهرستان برگزار می شود.

در این مراسم "اسماعیل حسینی" جانشین اسماعیل پناهپوری در اداره ورزش و جوانان گچساران می شود.