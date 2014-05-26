دکتر حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه عنوان شده است در دوره قبل برخی از بورسیه ها بدون ضابطه علمی پذیرش شده اند و اسامی برخی از آقا زاده ها و منسوبین نیز در بین این افراد بوده است، گفت: "در دوره اصلاحات افرادی بورس شده بودند که در مورد آنها ضوابط علمی و عمومی رعایت نشده بود از من خواستند که آن را اعلام کنم اما من این کار را درست ندانسته و انجام ندادم."

وی با بیان اینکه این کارها را بداخلاقی می دانم، افزود: "براساس قوانین و مقرراتی که در دولت قبل وضع شده بود دانشجوی بورسیه پذیرش شده است. در این پذیرش ها ما برای اقشار خاص مانند دانشجوی شاهد و ایثارگر، قهرمانان بین المللی و ملی ورزشی کشور عزیزمان شرایط خاصی قائل بودیم یا دانشجویی داشتیم که رشته فنی مهندسی تحصیل کرده بود در مقطع کارشناسی معدل وی 12.30 بود و در مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر تحصیل کرده بود و معدل وی بالای 18 شده و دارای دستاوردهای پژوهشی ارزنده ای نیز بود."

مسلمی نائینی افزود: "همه افرادی که بورسیه شده‌اند برای منظور عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها بورسیه نشدند چون وزیر وقت همیشه عنوان می کرد که ما فقط در قبال دانشگاه ها مسئول نیستیم بلکه مسئول تربیت نیرو برای سایر دستگاههای کشور نیز هستیم."

وی با بیان اینکه بیسواد خواندن 3 هزار دانشجوی بورسیه دوره قبل کاری خارج از عرف و اخلاق است، تصریح کرد: "ما این کارها را بداخلاقی می دانیم. در دوره قبل نیز از من می خواستند که اعلام کنم برخی ها در زمان اصلاحات بدون ضوابط علمی پذیرش شدند اما من این کار را انجام نداده و انجام نخواهم داد."

مسئول بورس و اعزام دانشجویان در دولت قبل افزود: "سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تا کنون سئوال هایی در این رابطه داشته اند. دیوان محاسبات هم علی رغم اینکه بیشتر به مسایل مالی می پردازد از ما سوال بورس داشته که همه را پاسخ داده و همچنان آماده ایم به تمام سئوالات دراین رابطه پاسخ گو باشیم."

وی در خصوص حضور منسوبین درمیان پذیرش شدگان نیز گفت: "در بین دانشجویان بورسیه از گرایشهای چپ و راست وجود دارند و در ارزیابیها و مصاحبه ها به ارتباطات آنها توجهی نمی شد."