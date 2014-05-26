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۵ خرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۳۶

نقل و انتقالات لیگ چهاردهم/

چهار بازیکن به تیم نفت تهران پیوستند/ اعلام مبلغ و تصویر قراردادها

چهار بازیکن به تیم نفت تهران پیوستند/ اعلام مبلغ و تصویر قراردادها

باشگاه نفت تهران در اطلاعیه با اشاره به جذب 4 بازیکن جدید توسط این باشگاه، خواستار ادامه فرآیند شفاف‌سازی قراردادها توسط باشگاه‌ها، آنهم طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان لیگ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه نفت تهران اعلام کرد که با 4 بازیکن تیم‌های پایه به توافق رسیده که اسامی آنها و مبلغ قراردادشان به شرح زیر اعلام شد:

1- امیر ارسلان مطهری (مدت قرارداد: 3 فصل، مبلغ قرارداد: 850 میلیون ریال)

2- میثم جودکی (مدت قرارداد: 3 فصل، مبلغ قرارداد: 850 میلیون ریال)

3- آرش رضاوند (مدت قرارداد: 3 فصل، مبلغ قرارداد: 700 میلیون ریال)

4- رضا علیاری (مدت قرارداد: 3 فصل، مبلغ قرارداد: 150 میلیون ریال)

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام فوق در راستای دستورالعمل سازمان لیگ برتر مبنی بر درج تصویر قراردادها در سایت هر باشگاه انجام پذیرفته و طی روزهای آینده به محض ثبت قرارداد با سایر بازیکنان، تصویر قرارداد به همراه مبلغ پرداختی به آنان نیز عینا منعکس خواهد شد.

باشگاه نفت تهران اعلام می‌دارد با این اقدام، اولین قدم را در راه شفاف‌سازی قراردادها در لیگ چهاردهم برداشته به امید آنکه این حرکت از سوی سایر باشگا‌ه‌ها نیز مورد رعایت قرار گیرد.

در پایان بدیهی است جدیت در اجرای دستورالعمل ابلاغی از مسئولین محترم سازمان لیگ برتر، مورد انتظار این باشگاه است.

باشگاه نفت تهران تصویر قرارداد این 4 بازیکن را روی خروجی سایت خود قرار داده است که آن را می‌توانید در لینک باشگاه نفت تهران مشاهده کنید.

 

کد مطلب 2299792

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