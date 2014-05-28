به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانیتن در گروه F رقابتهای جام جهانی با تیم‌های ایران، نیجریه و بوسنی و هرزگوین همگروه است. در این دوره از رقابتها تیم‌های برزیل میزبان، اسپانیا، آلمان و آرژانتین مدعی کسب عنوان قهرمانی هستند. سابه‌یا گفته حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابتهای جام، کمترین خواسته آنهاست.

سرمربی آرژانتین در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: من قول جام نمی‎دهم. ما به حضور در جمع چهار تیم پایانی فکر می‌کنیم. البته بیشتر از این را می‌خواهیم. باید نسبت به جام جهانی‌های گذشته عملکرد بهتری داشته باشیم.

آرژانتین در سال‌های 1978 و 1986 به عنوان قهرمانی رقابتهای جام جهانی رسیده است.

سابه یا همچنین در خصوص لیونل مسی گفت: بازیکنان آرژانتین باید به مسی کمک کنند. ما نمی‌توانیم همه مسئولیت‌ها را روی دوش مسی بگذاریم. او در حال حاضر خوشحال است و از اینکه در کنار هم تیمی‌های خود قرار دارد احساس امنیت می‌کند.

سرمربی آرژانتین ادامه داد: او به سبک خودش نقش رهبری متفاوتی در تیم دارد. مسی با توانمندی‌های فوتبالی خود، همه دنیا را به پایش می‌اندازد.