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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۳۴

آلخاندرو سابه‌یا:

هدف‌مان حضور در نیمه نهایی جام جهانی است/ همه باید به مسی کمک کنند

هدف‌مان حضور در نیمه نهایی جام جهانی است/ همه باید به مسی کمک کنند

سرمربی تیم فوتبال آرژانتین گفت راهیابی به جمع چهار تیم پایانی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل هدف اصلی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانیتن در گروه F رقابتهای جام جهانی با تیم‌های ایران، نیجریه و بوسنی و هرزگوین همگروه است. در این دوره از رقابتها تیم‌های برزیل میزبان، اسپانیا، آلمان و آرژانتین مدعی کسب عنوان قهرمانی هستند. سابه‌یا گفته حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابتهای جام، کمترین خواسته آنهاست.

سرمربی آرژانتین در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: من قول جام نمی‎دهم. ما به حضور در جمع چهار تیم پایانی فکر می‌کنیم. البته بیشتر از این را می‌خواهیم. باید نسبت به جام جهانی‌های گذشته عملکرد بهتری داشته باشیم.

آرژانتین در سال‌های 1978 و 1986 به عنوان قهرمانی رقابتهای جام جهانی رسیده است.

سابه یا همچنین در خصوص لیونل مسی گفت: بازیکنان آرژانتین باید به مسی کمک کنند. ما نمی‌توانیم همه مسئولیت‌ها را روی دوش مسی بگذاریم. او در حال حاضر خوشحال است و از اینکه در کنار هم تیمی‌های خود قرار دارد احساس امنیت می‌کند.

سرمربی آرژانتین ادامه داد: او به سبک خودش نقش رهبری متفاوتی در تیم دارد. مسی با توانمندی‌های فوتبالی خود، همه دنیا را به پایش می‌اندازد.

 

کد مطلب 2300180

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