هادی رضایی با اشاره به مسابقات جهاني لهستان که از 20 خرداد ماه جاري در شهر ا‌ل‌بگ لهستان آغاز مي‌شود، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: تيم ايران 21 خرداد به اين مسابقات اعزام و25 خرداد در اولين مسابقه اش در مقابل تيم عراق قرار خواهد گرفت و پس از آن نيز با تيم هاي آمريكا و مصر مسابقه خواهد داد و پس از يك روز استراحت وارد مرحله بعدي مسابقات خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه قدرتمندترين حريفتان در مرحله اول كدام تيم است، اظهار کرد: عراقي‌ها تيم بدي ندارند اما حريف ايران نخواهند شد و تيم آمريكاها هم كه در مقابل بازيكنان وتيم ايران اصلا حرفي براي گفتن ندارد و اميد به خدا ما اين دو تيم را بدون مشكل خاصي شكست خواهيم داد.

مصر قدرتمندترين حريف ايران در دور اول

رضایی افزود: اما تيم مصر كه به عنوان قهرمان قاره آفريقا در اين مسابقات حضور خواهد داشت و يكي از تيم‌هاي خوب اين دوره از مسابقات محسوب مي‌شود را مي توان به عنوان قدرتمند ترين حريف دور اول ايران نام برد .

وی با بیان اینکه تمرينات دور اول بدون هيچ مشكلي به پايان رسيده افزود: 12 بازيكن اصلي تيم نيز انتخاب شدند كه همين بازيكنان هم به لهستان اعزام خواهند شد و بچه ها پس از چند روز استراحت دوباره تمريناتشان را از سر خواهند گرفت تا تيم مان بتواند در اوج آمادگي وارد مسابقات لهستان شود.

سرمربي تيم واليبال نشسته کشور با اشاره به اینکه از خراسان رضوي بازيكني در بين نفرات منتخب وجود ندارد گفت: مهدي بابادي جوان آينده دار و 21 ساله خراسان رضوي تنها بازيكن اين استان بود كه در اردوي آخر براي اعزام نهايي انتخاب نشد و اين بازيكن با توجه به سني كه دارد حتما در مسابقات آينده مي تواند عضوي موثر در تيم ملي واليبال نشسته كشور باشد که بنا به مصالح تيم ملي در مسابقات جهاني لهستان حضور نخواهد داشت.

اسامی 12 منتخب تیم ملی اعزامی مسابقات لهستان

وی عنوان کرد: ناصر حسن پور، رمضان صالحي، مجيد لشكري،ميثم علي پور، رضا پيرايش،سعيد ابراهيمي،احمد ايرمي،داوود علي پوريان، مهدي حميدزاده، صادق بيگدلي، محمد خالقي و يكي ديگر از بازيكنان برتر اردو،در مجموع 12 بازيكني هستند كه به در قالب تيم ملي كشورمان به مسابقات جهاني لهستان اعزام خواهند شد.

رضایی افزود: اين بازيكنان منتخب از 9 استان كشور هستند كه سهم تهران و مازندران هر كدام دو بازيكن و بقيه بچه‌ها از ديگر استان‌هاي كشور هستند.

بوسنی یکی از رقباي جدي ايران

وی با بیان اینکه خراسان رضوي در چند سال گذشته در واليبال نشسته نتوانسته مانند استان‌هاي ديگر بازيكن‌سازي كند ابراز کرد: واليبال نشسته اين استان به دليل نبود حامي مالي از ديگر استان هاي كشور در بحث بازيكن‌سازي كمي عقب مانده اما در يكي دو سال اخير اتفاقات خوبي به جريان افتاده كه در صورت ادامه همين روند مطمئنا خراسان رضوي در چند سال آينده بازيكنان خوبي را به تيم ملي معرفي خواهد كرد.

سرمربي تيم واليبال نشسته کشور تصریح کرد: تيم ايران هميشه جزء بهترين تيم هاي واليبال نشسته جهان بوده اما نبايد از ياد برد كه رقباي ما در سطح جهان بيكار ننشسته و كشورهايی مانند بوسني كه داراي ليگي منظم و قدرتمند هستند هميشه به عنوان رقباي جدي ايران مطرح هستند.

لهستان در والیبال نشسته حرفی برای گفتن ندارد

رضایی افزود: ضمن اينكه برخي كشورهاي ديگر مانند مصر نيز پيشرفت‌هاي خوبي داشته‌اند و شرايط به گونه‌اي نيست كه ما از هم اكنون بخواهيم تيم ايران را قهرمان بلامنازع اين مسابقات بدانيم هر چند كه به هر حال ما جزء بهترين هاي جهان هستيم.

وی در پایان در ارزیابی تیم میزبان گفت: لهستان در واليبال نشسته حرفي براي گفتن ندارد و ما به اين تيم به عنوان رقيب جدي نگاه نمي‌كنيم و اگر اين كشور ميزبان اين دوره از مسابقات نبود شايد اصلا حرفي هم از اين تيم در ميان نبود چرا كه لهستان حتي در اروپا هم حرفي براي گفتن ندارد.