به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، تیم ایران اولین دیدار مرحله گروهی خود را ساعت 13 فردا به وقت محلی لهستان، مقابل تیم عراق برگزار خواهد کرد.

هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، گفت: مراسم رسمی افتتاحیه مسابقات ساعت 16 به وقت محلی برگزار می‌شود و پس از آن دو دیدار دیگر تیم ایران در روزهای 26 و 27 خرداد به ترتیب مقابل مصر و آمریکا انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از زمان ورود به محل برگزاری مسابقات، جلسات تمرینی به صورت مستمر برگزار شده و دیداری دوستانه نیز با تیم ملی آلمان برگزار کردیم که در این دیدار سه بر صفر پیروز شدیم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در پایان گفت: کلاسبندی تمامی والیبالیست‌های تیم ملی با موفقیت انجام شده و شرایط کلی تیم مطلوب است و امیدواریم از فردا دیدارهای خوبی مقابل حریفان برگزار کنیم.

رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان از 25 خرداد تا یکم تیر به میزبانی کشور لهستان و در شهر البلاگ برگزار خواهد شد.