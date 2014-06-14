۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۷

والیبال نشسته قهرمانی جهان؛

ایران در اولین روز رقابتها با عراق دیدار می‎کند

تیم ملی والیبال نشسته ایران فردا یکشنبه در اولین روز رقابتهای قهرمانی جهان در لهستان، مقابل تیم ملی عراق به میدان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، تیم ایران اولین دیدار مرحله گروهی خود را ساعت 13 فردا به وقت محلی لهستان، مقابل تیم عراق برگزار خواهد کرد.

هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، گفت: مراسم رسمی افتتاحیه مسابقات ساعت 16 به وقت محلی برگزار می‌شود و پس از آن دو دیدار دیگر تیم ایران در روزهای 26 و 27 خرداد به ترتیب مقابل مصر و آمریکا انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از زمان ورود به محل برگزاری مسابقات، جلسات تمرینی به صورت مستمر برگزار شده و دیداری دوستانه نیز با تیم ملی آلمان  برگزار کردیم که در این دیدار سه بر صفر پیروز شدیم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در پایان گفت: کلاسبندی تمامی والیبالیست‌های تیم ملی با موفقیت انجام شده و شرایط کلی تیم مطلوب است و امیدواریم از فردا دیدارهای خوبی مقابل حریفان برگزار کنیم.

رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان از 25 خرداد تا یکم تیر به میزبانی کشور لهستان و در شهر البلاگ برگزار خواهد شد.

