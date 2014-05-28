به گزارش خبرنگار مهر، احسان حلمی ظهر چهارشنبه در سومین نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه خراسان رضوی ضمن تاکید بر اخلاق مداری در باشگاه میزان گفت: میزان در سال جاری برنامه های ورزرشی اش را بر روی والیبال متمرکز کرده و در لیگ برتر و دسته یک والیبال کشور در بخش آقایان و لیگ برتر بانوان فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: باشگاه میزان پس از سه سال تیم داری و با توجه به شور و نشاطی که وارد والیبال استان شده قصد دارد با انجام بکسری تغییرات مثبت در پایان فصل جاری در جایگاهی بهتر از فصل قبل قرار گیرد.

حلمی با بیان اینکه میزان آمده تا در ورزش بماند گفت: موسسه میزان در پی موافقت مسئولان ورزش استان مدیریت مجموعه مهران را در اختیار خواهد گرفت و در صورت موافقت موسسه به صورت مشارکتی با اداره کل ورزش سالن مهران را بازسازی و در اختیار والیبال دوستان قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه مسابقات این فصل میزان در سالن شهید بهشتی برگزار خواهد شد اظهار کرد: باشگاه میزان در تلاش است تا با همکاری نهادهای شهری و استانی یک مجموعه خوب ورزشی و ماندگار را در مشهد احداث کند که این مسئله نیز در دست بررسی کارشناسی است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی میزان بیان کرد: باشگاه همچنین به‌منظور پشتوانه سازی علاوه بر تقویت آکادمی میزان، در فصل پیش رو در لیگ دسته یک هم قصد تیم داری دارد که در این تیم علاوه بر کادر فنی همه بازیکنان بومی خود استان خواهند بود.

وی با اشاره به استقبال بی‌نظیر جوانان از برنامه های آموزشی آکادمی میزان از آغاز ثبت‌نام در بخش بانوان خبر داد و بیان کرد: در مدت کوتاهی حدود 800 بانوی علاقه مند برای حضور در آکادمی میزان ثبت نام کردند که 250 نفر از افرادی که مشخصات قدی و جسمی مورد نیاز والیبال را داشتند ثبت نام قطعی شدند.

وی سپس با بیان اینکه دغدغه های ما اگر بر مبنای احساس نباشد می تواند موجب رشد شود اظهار کرد: ما قول داده‌ایم پله پله بالا برویم و تغییرات در راس کادر فنی و همچنین خرید بازیکنان سطح بالا و ملی پوش هم در همین راستا است.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی میزان همچنین از افزایش 85 درصدی بودجه فصل جاری باشگاه میزان خبر داد و عنوان کرد: نگاهمان حضوری قدرتمند در مسابقات لیگ است اما حتی اگر هم تیم را برای قهرمانی داشته باشیم اما یک چنین قولی نمی دهیم.

وی با اشاره به حضور تیم بانوان میزان در مسابقات لیگ برتر اظهار کرد: تیم بانوان میزان نیز برای رفتن بر روی سکو بسته خواهد شد و ما قصد داریم از یک مربی ملی در راس کادر فنی این تیم استفاده کنیم.

رضا مومنی مقدم سرمربی جدید تیم میزان نیز در این نشست ضمن تاکید بر مسئله اخلاق‌مداری در تیم میزان گفت: درست است که میزان بازیکنان خوب و بزرگی را دور هم جمع کرده اما ملاک بنده برای حضور بازیکنان در مسابقات، اول اخلاق و پس از آن انجام خوب تمرینات و کسب امتیاز لازم از سوی کادر فنی است.

وی افزود: خرید های ما بر اساس نیازهای کادر فنی انجام می شود و ما تلاش می کنیم در پست هایی که ضعفی فصل قبل ضعف‌های وجود داشته در فصل جدید این ضعف ها را با خرید بازیکنان خوب و ملی پوش برطرف کنیم ضمن اینکه ملاک بنده برای حضور بازکنان در مسابقات فقط ملی پوش بودن بازیکن نخواهد بود.

مومنی مقدم با بیان اینکه ما قصد داریم در پایان فصل به رتبه ای بهتر از فصل گذشته دست یابیم بیان کرد: حضور بازکنانی مانند مهدی مهدوی به عنوان پاسور اول تیم، فرهاد ظریف به عنوان لیبروی با تجربه و ملی پوش و همچنین حفظ رحمان داوودی و علیرضا مباشری به میزان در انجام بازی‌های خوب کمک خواهد کرد.

وی همچنین از حضور جرجی باربارا پاسور اسپانیایی دو فصل گذشته تیم متین در میزان خبر داد و اظهار کرد: توافقات اولیه با این بازیکن خارجی انجام شده و ما از این بازیکن خوب در فصل جاری استفاده خواهیم کرد.