پیامد توجه به عقاید مردم همواره پیشرفت بوده است/ گلایه از عدم پژوهش در باب شخصیت پدر امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، حجت الاسلام سیدحسن خمینی ظهر روز چهارشنبه با بیان این مطلب در کنگره بین المللی چشمه آفتاب افزود: یاد و نام روح الله خمینی(ره) نباید به هر علتی در جامعه کمرنگ شود چرا که امام راحل(ره) حق بزرگی بر گردن نظام و ملت ایران دارد.

وی از امام خمینی(ره) به عنوان نماد آزادی و آزاداندیشی مسلمانان در جهان یاد کرد و گفت: شخصیت والای امام خمینی(ره) باید در تمامی دوران های تاریخ امروز و فردای آزادیخواهان به عنوان یک الگوی مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به عنوان شعار اول انقلاب ایران گفت: امام راحل(ه) استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به عنوان سه نقطه طوفانی افکار خویش همواره مورد توجه قرار داده و ما باید بدانیم که سعادت ایران اسلامی امروز نیز از مسیر این شعار می گذرد.

یادگار امام در ادامه از امام راحل(ه) به عنوان پرچم راه جهان اسلام در قرن حاضر یاد کرد و گفت: امام پرچمی است که جهان اسلام در قرن حاضر می تواند با توجه به آن راه خود را گم نکند و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شخصیت والای سیاسی، دینی و علمی باید در دستور کار همه مسئولان نظام قرار گیرد.

حجت الاسلام سید حسن خمینی با بیان این که انقلاب ایران و نظام جمهوری اسلامی بدون نام امام خمینی(ره) معنایی ندارد گفت: امام خمینی(ره) با دلاورمردی ها و از خود گذشتگی و شم سیاسی خاص خویش توانست دست مزدوران و زیاده خواهان را از کشور پهناور ایران کوتاه و انقلاب ایران را در سراسر جهان گسترش دهد.

وی با تاکید بر ضرورت اخلاق محوری و ادب محوری در نظام جمهوری اسلامی گفت: امام خمینی(ره) با تکیه بر این اصول و باور مردم توانست انقلاب ایران را به پیروزی برساند و امروز بر همه مسئولان است تا با احترام گذاشتن به اندیشه های مردم زمینه تداوم پیروزی انقلاب را در کشور فراهم کنند.

حجت الاسلام حسن خمینی(ره) با تاکید بر این که مسئولان نباید تصدی گری کنند افزود: هرگاه آزادی مردم را باور داشتیم و به عقاید و باورهای آنها احترام گذاشتیم مملکت راه پیشرفت، توسعه و موفقیت را پیدا کرد و هرگاه نخواستیم این واقعیت ها را باور کنیم مجبور به تحمل شکست هایی در کشور شدیم.

وی ادامه داد: امروز زمان آن است تا اندیشه های ناب امام خمینی(ره) را در سراسر جهان تبیین کرده و به جهان اسلام نشان دهیم انقلاب ایران انقلابی برخاسته از اندیشه های والای اسلامی و مردمی است.

یادگار امام در ادامه با تشریح تاریخ زندگی پدر بزرگوار امام خمینی مرحوم سید مصطفی موسوی خمینی اظهار داشت: شهید سید مصطفی خمینی از مبارزان به نام تاریخ ایران است که متاسفانه عدم وجود پژوهش هایی در باب شخصیت این شهید بزرگوار باعث ناشناخته ماندن وی تا امروز شده است.

وی ضمن تقدیر از برگزار کنندگان کنگره بین المللی چشمه آفتاب در شهر خمین و استان مرکزی گفت: این کنگره فرصت مناسبی برای معرفی ابعاد مختلف شخصیت این شهید والامقام و نقش ایشان در بیداری اولیه ملت ایران در برابر ظلم و ستم ستمگران است.