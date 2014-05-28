به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر روز چهارشنبه در مصلی شهر خمین برگزار شد، 50 جلد کتاب درباره بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با موضوعات خاندان امام(ره) به روایت اصناف و تصاویر، خاندان امام(ره) جلد 2، خمین در گذر تاریخ با موضوع سرآغاز بیداری، جریان‌شناسی، دوران پدر امام(ره)، خمین و اندیشه های سیاسی، اجتماعی، 7 اقلیم و مکان های منتسب به امام(ره) در جهان و مجموعه مقالات ارائه شده در کنگره بین المللی چشمه آفتاب رونمایی شد.

آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) گفت: جمع آوری و مجموعه آثار امام(ره) در قالب 50 جلد کتاب کاری ارزشمند و قابل تقدیر است که از سوی برگزارکنندگان این کنگره محقق شده است.

وی با تاکید بر ضرورت توزیع این آثار در دانشگاه های دنیا بیان کرد: باید با بهره گیری از این فرصت مناسب، زمینه معرفی ابعاد مختلف شخصیت امام(ره) در دنیا فراهم می شود.

دری‌نجف‌آبادی از امام خمینی(ره) به عنوان یک عالم ربانی و مفسر برجسته دینی یاد کرد و گفت: دشمنان امام(ره) اگر می‌خواهند امام(ره) را بشناسند باید در مجموعه این آثار به جستجوی ابعاد شخصیتی ایشان بپردازند نه آنکه از دیدگاه منافقان و صهیونیست‌ها شخصیت ایشان را کنکاش کنند.

نماینده ولی فقیه در اراک با اشاره به موفقیت های امام راحل در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، دینی و علمی یادآور شد: امام(ره) الگوی جهان اسلام است و جامعه ای که به دنبال آزاداندیشی و احقاق حق است باید به الگوگیری از این شخصیت والا بپردازد.

امام جمعه اراک خاطر نشان کرد: نسل امام(ره) و نوادگان ایشان سرمایه ارزشمند نظام جمهوری اسلامی هستند که تکریم این خانواده باید در دستور کار همه مسئولان و مردم قرار بگیرد.