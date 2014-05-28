کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی تکواندو در آسیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک آماده است؛ قهرمانی افتخار آمیز پومسه روهای کشورمان و تیم ملی کیوروگی مردان در رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا، بار دیگر شایستگی و توانمندی ورزشکاران کشور عزیزمان را در عرصه بین المللی به نمایش گذاشت و نشان داد جایگاه و توانمندی ورزش و ورزشکاران ایرانی قرار گرفتن بر بالاترین سکوهای بین المللی است.



ضمن تبریک این پیروزی و موفقیت برای تکواندو کاران ایران اسلامی درمسابقات قهرمانی آسیا ،که بیانگرتلاش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر مسئولان فدراسیون، کادر فنی و ملی پوشان است امید می‌رود در بازیهای آسیایی اینچئون نیز شاهد درخشش و مدال آوری تکواندو کاران کشورمان در دو بخش مردان و زنان باشیم.

