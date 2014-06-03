به گزارش خبرنگار مهر، توفان شدید روز دوشنبه که نقاط مختلف پایتخت را درنوردید، بازتاب‌های مختلفی در مطبوعات امروز داشته است. در اثر این توفان متاسفانه 5 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و 40 نفر به شدت مجروح شدند. همچنین خسارت‌های مالی زیادی در اثر این سانحه طبیعی به بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی وارد شد.

روزنامه اسرار با درج سه عکس در صفحه نخست خود و با تیتر «توفان بی‌سابقه در تهران 4 کشته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت» و روزنامه جهان صنعت نیز با تیتر «آسمان تهران سیاه شد» به این سانحه طبیعی پرداخته‌اند.

روزنامه شرق تیتر «توفان سرخ و سیاه» را برای جلب توجه مخاطبان خود به ابعاد این سانحه طبیعی انتخاب کرده و با درج تصویر درختی که از ریشه درآمد و با فرو افتادن روی یک وانت بار در یکی از خیابان‌های تهران، آن را زمین‌گیر کرده است، توفان دیروز را به عنوان خبر اول خود انتخاب کرده است.

روزنامه وطن امروز که به درج تیترهای درشت و تصاویر بزرگ در صفحه اول معروف است، در انعکاس رسانه‌ای سانحه دیروز تهران هم با تیتر «قدرت نمایی باد» و درج تصویری از گردباد مهیب دیروز و ساختمانی که پرچم ایران در میانه توفان مهیب در اهتزاز است، به این حادثه پرداخته است.

آرمان امروز هم از جمله روزنامه‌های سراسری است که از بهترین فضاهای صفحه اول خود برای پرداختن به سانحه توفان دیروز تهران استفاده کرده است؛ این روزنامه با تیتر درشت «... و ناگهان توفان» و درج تصویری از آسمان نیمه تاریک تهران، به این حادثه پرداخته است.

خراسان، روزنامه‌ای که در مشهد تولید محتوا اما در سراسر کشور توزیع می‌شود، در کنار تیتر اصلی خود که به موضوع بیعت مجدد با مکتب امام (ره) اختصاص دارد، تصویری تکان دهنده از پایتخت را که توفان در حال درنوردیدن آن است، به رخ کشیده است.

روزنامه جوان هم با تیتر «توپ و تشر توفان به تهران» و درج تصویری از برج میلاد بلندترین ساختمان ایران که توفان، عظمت آن را به چالش کشیده است، به این موضوع پرداخت است.

روزنامه ایران هم عکس صفحه اول خود را به توفان دیروز اختصاص داده و تیتر «توفان سهمگین در تهران» را برای بازتاب این سانحه طبیعی انتخاب کرده است.

شهروند هم «حمله توفان به تهران» را انتخاب کرده و تصویری از گردبادی را که بر فراز خانه‌های پایتخت نشینان در حال عبور است، برای جلب توجه مخاطب خود انتخاب کرده است.

اعتماد هم از جمله روزنامه‌هایی است که به صورت ویژه به این سانحه طبیعی پرداخته است. «توفان ویرانگر» عنوان تیتری است که در کنار تصویری مهیب از توفان دیروز تهران، در روزنامه اعتماد بازتاب یافته است.

در همین حال برخی روزنامه‌ها تنها با نقل خبر توفان دیروز و تلفات جانی آن و بدون درج تصویر، به این حادثه پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان به اقتصاد پویان، افکار، اطلاعات، ابتکار، تفاهم، نسل فردا، کار و کارگر، آفرینش، آفتاب، همبستگی، ابرار، ابرار اقتصادی، پیام، پیام زمان، جام جم، رسالت، دنیای اقتصاد، سیاست روز، عصر رسانه، عصر اقتصاد، صبح اقتصاد، کیهان، قدس و روزنامه اقتصادی آسیا اشاره کرد.