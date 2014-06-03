به گزارش خبرگزاری مهر، در سریال تلویزیونی پیشتازان فضا، هنرپیشگان فیلم پس از قرار گرفتن در نقطه ‌ای از سفینه اینترپرایز که ترانسپورتر نام دارد خود را در یک لحظه به اتاقی دیگر، سیاره‌ ای دیگر و یا کهکشانی دیگر می‌فرستند.

نویسندگان داستانهای علمی ــ تخیلی به این فناوری تله پورت نام داده ‌اند و در آن تمام ذرات جسم انسان از یک موقعیت جغرافیایی به موقعیت دیگری در کهکشان ارسال شده و در مقصد همان جسم با مشخصات واقعی مجدداً بازسازی می‌شود.

چگونگی عملیات انتقال کوانتومی در داستانها و فیلمهای سینمایی و تلویزیونی توضیح داده نشده است. ولی عموما به این صورت اتفاق می‌افتد که در ابتدا اطلاعات مولکولی اجسام را اسکن کرده و پس از ارسال به مقصد، اطلاعات دریافت شده کاملا شبیه اصل بازسازی می‌شود.

در مرحله آخر، مونتاژ اطلاعات دریافتی لزوماً نباید از مواد جسم اصلی استفاده شود و می‌توان از اتمهایی که به نسخه اصلی شباهت دارند استفاده کرد.

دستگاه تله پورت در داستانهای خیالی شباهت کامل به دستگاههای فکس کنونی دارد و تفاوت آن در توانایی اسکن اجسام به صورت سه بعدی و از بین بردن همزمان اطلاعات اصلی اجسام است.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه فناوری دلفت در هلند، برای نخستین بار توانایی تله پورت کردن اطلاعات را در ذرات زیر اتمی بین دو نقطه که از هم سه متر فاصله داشتند نشان دادند.

"رونالد هنسون" سرپرست این تحقیقات گفت: آنچه که ما تله پورت می کنیم، حالتی از ذره است. اگر اعتقاد داشته باشید که ما چیزی جز مجموعه ای از اتم های به هم متصل نیستیم ، از نظر اصولی، می توانیم خود را از یک نقطه به نقطه دیگر تله پورت کنیم.

وی اظهار داشت: این فرایند نه تنها در عمل امر بسیار بعید به نظر می رسد بلکه انجام آن نیز بسیار خطرناک است.

با این حال این پژوهشگر تاکید کرد : با توجه به اینکه هیچ قانون فیزیک بنیادی مانع از این فرایند نیست، تله پورت را نمی توان منتفی دانست. اما زمان چنین کاری در آینده بسیار دور خواهد بود.

به گفته هنسون چنین اقدامی یک چالش فنی خواهد بود.

این پژوهشگران تله پورت کردن اطلاعات را بین دو نقطه که هزار و 300 متر از هم فاصله دارند برای ماه جولای برنامه ریزی کرده اند.