به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زارع صفت در تشریح این موضوع بیان کرد:در حال حاضر یکی از معضلات جاری مدیریت شهری حضور تعداد زیادی از خانواده های فاقد سرپناه در سطح شهر است که بنا بر دلایل متعدد و گوناگون از این مهم محروم مانده و نیازمند اسکان و ساماندهی هستند. بنابراین اساسی ترین ضرورت اجرای طرح ساماندهی خانواده های بی سرپناه در شهر تهران پیشگیری از بروز آسیبهای فردی برای اعضای خانواده، شناسایی اولیه نیازهای حمایتی ، اسکان موقت و ساماندهی هدفمند ایشان در گام های بعدی است.

مدیر عامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در تشریح آنچه سبب بی پناهی بک خانواده در شهر تهران می شود به تحلیل شرایط پرداخت و گفت : امروزه کلان شهر تهران با افزایش جمعیت بی رویه مواجه است. به طوری که افزايش درجه شهرنشيني و ازدياد روزافزون مهاجران روستايي به شهرها از یک سو منجر به افزایش تقاضا و عدم امکان عرضه عادلانه مسکن شده و از سویی دیگر روند رو به رشد معضل تورم بر این موضوع آنچنان تاثیری گذاشته که از میزان استقلال مالی خانوادها جهت تامین مسکن مناسب کاسته است.

زارع صفت تصریح کرد: در این میان بسیاری از خانوادها به دلایلی همچون بیکاری و یا بیماری سرپرست خانواده قادر به تامین هزینه های مسکن نبوده و بالاجبار جهت سکونت به پارک ها و معابر شهری نقل مکان می کنند.

وی با بیان اینکه قابل توجیه نبودن نحوه زندگي در شهري نظير تهران با توجه به استانداردهاي متعارف بين اللملي براي بسياري از خانواده ها وجود دارد، اظهارکرد: در چنین شرایطی که تهران میزبان بسیاری از این خانواده های است ، مهمترین دغدغه مدیریت شهری در چنین وضعیتی، کنترل آسیب های اجتماعی به عنوان عامل تهدید کننده نظم و سلامت اجتماعی است .

وی تاکید کرد: افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران، مهاجرت های بی رویه، گسترش حاشیه نشینی، از هم گسیختگی نظام های سنتی و پیوندهای عاطفی و خانوادگی، ناکافی و نامتناسب بودن برنامه های دولتی و مشارکت محدود تشکل های مردمی در امر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از جمله چالش هایی است که اکنون مدیریت شهر تهران با آن مواجه است .

مدیریت شهری نگران سایه آسیبها بر سر خانواده های بی سرپناه

زارع صفت با تاکید بر اینکه مدیریت شهری نگران آسیب هایی است که بر خانواده های بی سرپرست سایه افکنده، افزود : یکی از مهمترین ضرورت های اجرایی طرح ساماندهی خانواده های بی سرپناه جلوگیری از رشد دامنه آسیب های اجتماعی همچون فقر، طلاق ، فحشا ،اعتیاد، تکدی گری، فرار از خانواده ، جذب شدن در باندهای تبهکاری، نبود امنیت جانی ، ابتلا و گسترش بیماری های واگیر دار و... برای هر یک از اعضای خانواده هایی است که در تهران بی سرپناه مانده اند .

وی در تشریح روند اقداماتی که در راستای اسکان اضطراری خانواده های بی سر پناه در پایتخت صورت گرفته است نیز گفت: اسکان خانواده های بی سرپناه ،فعالیت جدید شهرداری تهران است که از طریق هماهنگی با یک موسسه فعال در حوزه خدمات اجتماعی در مناطق22گانه در حال اجرا است.

زارع صفت گفت: واقعیت آن است که شهرداری تهران بر طبق قوانین موجود متولی بخش شناسایی و جمع‌آوری این افراد در سطح شهر نیست اما بر حسب ضرورت جهت افزایش احساس امنیت ،کاهش آسیب های اجتماعی ،پاکسازی چهره شهر از افراد بی خانمان و در نهایت افزایش رضایت شهروندان اقدام به اسکان اضطراری خانواده های بی سرپناه کرده است .

هدف تنها تامین یک سر پناه نبود

مدیر عامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با تعریف خانواده بی سرپناه در حوزه آسیب های مدیریت شهری بیان کرد: توجه به وضعیت اسکان خانواده هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی ،فقدان سرپرست موثر و ... فاقد سرپناه مناسب بوده و در اماکن عمومی از جمله پارک ها،مخروبه ها ،حاشیه خیابان و ... زندگی می کنند در این تعریف قرار داده شده است.

زارع صفت در تشریح اهدافی که مدیریت شهری در طرح ساماندهی تبیین کرده، خاطرنشان کرد: شناسایی و ساماندهی هدفمند خانواده های بی سرپناه در حالی در دستور کار این بخش از مدیریت شهری قرار گرفت که در تعیین اهداف تنها تامین یک سرپناه برای این خانواده ها هدف نبود بلکه توجه به سالم سازی محیط زندگی شهری با تاکید بر توانمند سازی خانواده های بی سرپناه، ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ،اقتصادی این خانواده ها در کنار مساله مهمی همچون آگاه سازی عمومی در خصوص پیشگیری از خانواده های بی سرپناه و عوارض آسیب زای ناشی از آن به عنوان اهداف اصلی از ورود مدیریت شهری به این مسیر تعریف شده است.

مراحل مداخلات فوریتی در ساماندهی خانواده های بی سرپناه

وی به تشریح مراحل مداخلات فوریتی در ساماندهی خانواده های بی سرپناه شناسایی شده پرداخت و گفت : با اعلام پیام به مرکز مدیریت پیام سامانه 137 از سوی شهروندان یا نواحی مناطق 22 گانه ، گشت های فوریتی برای بررسی موضوع اعزام شده و با صحت موضوع؛ مراحل تنظیم صورتجلسه و انتقال سریع اسباب و اثاثیه مددجو به اماکن از پیش تعیین شده در منطقه در دستور کار قرار می گیرد.

زارع صفت افزود: در مرحله بعدی که بحث فوریت تامین سرپناه برای خانواده مرتفع شد، برنامه معرفی و انتقال مددجویان به نماینده مجری طرح اسکان و یا سازمان های مرتبط دنبال می شود. به طوری که در این مرحله با پیگیری، انجام اقدامات لازم از سوی مجری طرح ، ودیعه مسکن تامین و موضوع تا استقرار کامل افراد دنبال می شود.

زارع صفت خاطر نشان کرد : استقرار و اسکان به صورت موقت در مسافرخانه های تابعه ، عقد قرارداد در آژانس های مسکن ، جابه جایی وسایل منزل به محل اسکان دائم، اسکان دائم در منازل استیجاری، ارائه کمک های نقدی و غیر نقدی مراحلی است که شهرداری در حمایت از این خانواده ها طی می کند.

مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در مورد سکان اضطرار خانواده های بی سرپناه در سال 92 گفت : در سال گذشته 52 خانواده ساماندهی شدند و وضعیت 68 خانواده در حال بررسی است تا به مرحله ساماندهی برسند