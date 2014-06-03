به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر زندی دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران گفت: با وجود اینکه این رودخانه ها جزو چهار رودخانه حفاظت شده کل کشور هستند، اما در سالیان گذشته همواره مشکلات زیست محیطی زیادی داشته است و با آنکه مشکل رودخانه سردآبرود با همکاری مسئولان بعد از سالیان دراز حل شد ولی مشکل رودخانه چالوس همچنان پابرجاست.

زندی اصحاب رسانه را بهترین گزینه در رفع مشکلات موجود در جامعه عنوان کرد و افزود: با اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع توسط خبرنگاران بسیاری از معضلات جامعه به‌گوش مسئولان می‌رسد و آنها نیز به‌جای خودنگری تمام برنامه‌های خود را بر روی رفع موانع متمرکز خواهند کرد.

فرماندار چالوس، ارزش و اعتبار خبرنگاران را در ردیف ارزش مسئولان دانست وگفت: قلم و نوشتار خبرنگاران در تصمیم گیری‌ها موثر و کارساز است و به مدیران کمک می‌کند تا بتوانند کارهای مهمی در سطح شهرستان انجام دهند، بنابراین نباید این قلم ارزشمند را مفت و ارزان بفروشند.

وی، خبرنگاران را تحلیل‌گران ممتاز خواند و ابراز داشت: خبرنگاران می‌توانند در حوزه مدیریتی به‌عنوان بازوان مسئولان همگام و همراه آنان باشند و به تبع آن مسئولان نیز به اخبار آنان استناد کنند.

فرماندار چالوس بر لزوم داشتن انسجام در کنار رقابت سالم در میان خبرنگاران تأکید کرد و گفت: با مطالعات دقیق‌تر، بالا بردن اطلاعات عمومی، انتقال اطلاعات مربوط به شهرستان به مدیران، رفع نواقص موجود و آرام نگهداشتن فضای جامعه می‌توانید در کار مدیریتی گام‌های مفید و موثری بردارید

زیرساختهای چالوس مناسب نیست

فرماندار چالوس با نارضایتی از زیرساخت موجود در شهر گفت: از آنجایی‌که بیشترین جمعیت شهرستان در حوزه شهر چالوس زندگی می کنند، بنابراین بیشترین معضل را در حوزه شهری داریم که با همکاری صاحبان خرد، اساتید دانشگاهی و روسات ادارات طی جلساتی با ارائه راه حلهای مناسب سعی بر برطرف کردنه این مشکل را داریم.

رینگ دوم شهر چالوس بازگشایی می شود

زندی مشکل عمده و اساسی در شهرستان چالوس را معضل ترافیک عنوان کرد و گفت: در سفر اخیر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به شهرستان چالوس مقرر شد تا از اعتبارات ریاست جمهوری برای بازگشایی رینگ دوم شهری استفاده کنیم.

وی بیان داشت: بازگشایی رینگ اول شهری که در نزدیکی پل کمربندی و تونل است، همچنین پل رینگ کنار بازار روز نیز به‌زودی اجرا می‌شود و بدون شک با این بازگشایی‌ها شهرستان چالوس از این معضل قدیمی رها می‌شود.

وی علت عقب افتادن پروژه‌ها را عدم تخصیص اعتبار در سال‌های قبل عنوان کرد و گفت: اگر چه در سال‌های گذشته اعتباراتی برای بسیاری از پروژه‌ها تصویب می‌شد اما تنها 25 درصد اعتبارات تخصیص می‌یافت و در نتیجه اجرای پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌شد ولی امروز امیدواریم که با تعامل دولت جدید با دنیا و رفع تحریم‌ها و مشکلات ناشی از فروش نفت اعتبارات نیز افزایش‌یابد و در نتیجه روند روبه‌رشدی را در اجرای کارها شاهد باشیم.

فرماندار چالوس با اعلام پروژه‌های نیمه‌کاره در شهرستان چالوس خاطرنشان کرد: تمام سعی دولت بر این ‌است تا ابتدا پروژه‌های نیمه‌کاره را به پایان برسانند و در حال نوشتن برنامه و جذب اعتبارات لازم هستیم تا با تخصیص اعتبار مشکلات را رفع کنیم.