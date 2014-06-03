به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه فرهنگ سرای انقلاب اسلامی به مناسبت بيست و پنجمين سالروز رحلت رهبركبير انقلاب با عنوان «بار ديگر مردی كه دوست می داشتم» سه شنبه سیزدهم خرداد در فرهنگسرای انقلاب برگزار می‌شود.

در اين ویژه برنامه بخش‌هايی از كتاب «سه ديدار» توسط گلاره عباسی بازيگر سينما و تلويزيون بازخوانی می‌شود و فررزانه منصوری، همسر نویسنده، مهمان ویژه این نشست خواهد بود و به بیان چگونگی نگارش این اثر خواهد پرداخت.

اجراي زنده آلبوم دريغا، توسط گروه «دل آگاه» و نمايش مستند «نوفل لوشاتو» ساخته حامد کلاهدوز بخش‌های دیگری از این نشست است.

در بخش دیگری از این مراسم نماهنگ «گل‌های خانه تو را می‌شناسند» که به همت فرهنگ سرای انقلاب اسلامی تهیه و تولید شده به مرور داستان گونه‌هایی از سبک زندگی حضرت امام روح الله(ره) می‌پردازد.

ويژه برنامه «بار ديگر مردی كه دوست می‌داشتم» سيزدهم خرداد از ساعت 17 در فرهنگ سرای انقلاب اسلامی ميزبان علاقمندان خواهد بود.

فرهنگ سرای انقلاب اسلامی در بزرگراه شهيد نواب صفوی، تقاطع خيابان كميل شرقي واقع شده است.