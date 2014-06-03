به گزارش خبرنگار مهر، معراج محرابی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون کار ور فاه اجتماعی استان کرمانشاه اظهار داشت: در ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولین گزینه تعاون است و این در حالی است که هم‌اکنون تعاون مظلوم و گوشه‌گیر شده است.

وی افزود: تعاون ذره ذره رو به تحلیل رفت و این در حالی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی می‌توانست بخشی از اقتصاد کشور را در دست بگیرد اما متاسفانه این اصل به سمت شرکت‌های شبه دولتی سوق پیدا کرد.

محرابی گفت: تعاون می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و واحدهای موفق در ید تعاونی‌ها باشد.

رئیس خانه صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: آمار بیکاری در کرمانشاه دردناک است و کمبودها، نارضایتی و تحریم در کشور دست به دست هم داده تا نتوانیم کاری انجام دهیم.

وی تاکید کرد: مدیران استانی باید کمر همت بسته تا دست به دست هم و با برنامه‌ریزی دقیق صنعت و کار را بهبود ببخشیم.

محرابی بر مهارت آموزی و تخصص توسط نیروی کار تاکید کرد و گفت: امیدواریم مدیریت جدید با برگزاری نشست‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مهارت را ارتقا دهد.

وی افزود: بخش بازرسی اداره کار که از بخش‌های تاثیرگذار است باید به جای اینکه تنها به دنبال معرفی کارفرمایان متخلف به دستگاه قضا باشد به دنبال آموزش این افراد باشد تا در بروز تخلف از روش پیشگیرانه استفاده شده باشد.

محرابی در پایان به دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه توصیه کرد به جای توجه به تخلفات در بحث رعایت بهداشت حرفه‌ای، اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی برای پیشگیری از این تخلفات کند.