به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین بروجردی که در راس هیاتی برای نظارت بر انتخابات سوریه به دمشق سفر کرده است ، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه میلیارد دلار پول و سلاح‌های پیشرفته نتوانسته اراده این ملت برای رای را شکست دهد.

وی افزود: با صراحت می‌توانیم بگوییم در جنگ اراده‌ها،‌ ملت و دولت سوریه پیروز شدند و آمریکا و هم پیمانانش شکست خوردند.

بروجردی با ابراز خرسندی از تحول مهم سیاسی در سوریه گفت: ما در اینجا حضور یافته‌ایم تا اعلام کنیم ما مخالف جنگ و طرفدار صلح هستیم و انتخابات به عنوان نماد دموکراسی سرنوشت سوریه را رقم خواهد زد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما از تصمیم‌هایی که امروز مردم سوریه می‌گیرند حمایت می‌کنیم.

وی این روز را روز قدرت نمایی ملت سوریه دانست و گفت: ما افتخار می‌کنیم که کشور دوست و برادر ما در برابر ابرقدرت‌ها چنین قدرتی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین علاءالدین بروجردی در دیدار محمد اللحام رییس مجلس سوریه اظهار کرد: تردیدی نداریم که این موفقیت با عنایات الهی امروز در داخل مرزهای سوریه تکرار خواهد شد.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که آمریکایی تاکنون برای دولت سوریه مشروعیت قائل نبود اعلام کرده که انتخابات را برگزار نکنید و ما موافقیم که بشاراسد تا دو سال دیگر در حکومت باقی بماند. این نشانگر این واقعیت است که آنها از اراده فولادین ملت سوریه وحشت دارند.

به گفته بروجردی، با برگزاری این انتخابات آمریکایی‌ها دیگر بهانه‌ای ندارند که بگویند که می خواهند به ملت سوریه در برابر دولت این کشور کمک کنند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: اتفاقی که امروز در سوریه خواهد افتاد،‌ پاسخ محکمی به همه جنایاتی است که توسط آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای و جهانی آنها ظرف سه سال گذشته انجام شده است.

بروجردی با اشاره به برگزاری اجلاس دوستان سوریه در تهران به حضور برخی روسای مجالس و هیات‌های پارلمانی در سوریه اشاره کرد و گفت: سفر قبل ما در شرایطی انجام شد که آمریکا تهدید نظامی می‌کرد و امروز در شرایطی به سوریه آمده‌ایم که یک موفقیت بزرگ سیاسی در این کشور رقم می‌خورد.

وی در عین حال از رییس مجلس سوریه خواست تا هیات پارلمانی ایران با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه دیدار کنند.

رییس مجلس سوریه نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور هیات ایرانی، به ممنوعیت قانونی دیدار با کاندیداها که ممکن است به معنای جانب‌داری از هر یک از آنها تلقی شود اشاره کرد و گفت: رای شهروندان سوری نشانگر پایان خشونت‌ها و پایان بحران در سوریه خواهد بود.

اللحام مقاومت را عامل موفقیت مردم سوریه دانست و از ایستادگی کشورهای دوست از جمله جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

وی با اشاره به استقرار دو حوزه اخذ رای در مجلس سوریه گفت: کار رای‌گیری تا ساعت 7 بعداظهر ادامه خواهد یافت و ممکن است به دستور کمیته عالی قضایی انتخابات و با توجه به روند مشارکت رای‌دهندگان این مهلت تمدید شود.

رییس مجلس سوریه پیش‌بینی کرد که استقبال از انتخابات بسیار گسترده خواهد بود و این نشان‌دهنده منش دموکراتیک خواهد بود.

اللحام افزود: بی‌شک این انتخابات یک پیام قطعی به دشمنان سوریه خواهد داشت و ما در این راه به خود و دوستان خود استناد خواهیم کرد.

وی در پایان سوابق نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سوریه را تشریح کرد.

در پایان این دیدار رییس مجلس سوریه هدایایی را به رسم یادبود به هیات پارلمانی ایران اهدا کرد. اعضای هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس سوریه عکس یادگاری گرفتند.