وحدت شیعه و سنی عامل ماندگاری انقلاب اسلامی است

حجتالاسلام مهدی قربانپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از نکاتی که باید در آستانه برگزاری این جشن مورد توجه قرار گیرد، مسئله وحدت و اتحاد میان مسلمانان است.
وی افزود: یکی از رموز پیروزی اسلام و مسلمین در برابر جبهه مستکبران و دشمنان، اتحاد میان اهل سنت و اهل تشیع است و این وحدت میتواند موجب تقویت و ماندگاری نظام و انقلاب اسلامی شود.
این استاد حوزه و دانشگاه بیجار ادامه داد: مسلمانان با وجود برخی تفاوتها، اشتراکات فراوانی دارند که مهمترین آنها ایمان به خداوند، قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) است و باید این مشترکات بیش از مسائل اختلافی مورد توجه قرار گیرد.
امت احمد زمینهساز تقویت پیوند میان اقشار مختلف جامعه
قربانپور با اشاره به برگزاری «مهمانی امت احمد(ص)» در استان کردستان بیان کرد: این جشن فرصت مناسبی برای نمایش وحدت و همدلی مردم و تقویت پیوند میان اقشار مختلف جامعه اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) محور وحدت مسلمانان است و برگزاری برنامههایی با نام و یاد حضرت رسول(ص) میتواند زمینهای برای تقویت محبت، برادری و همدلی میان مسلمانان باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه بیجار تأکید کرد: امروز حفظ وحدت و انسجام در جامعه اسلامی یک ضرورت است و باید از ظرفیت برنامههای فرهنگی و مردمی برای تقویت این وحدت و مقابله با توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان استفاده کرد.
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