به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه نمایش خانگی در جلسه 11خردادماه، پروانه نمایش خانگی فیلم های «سوته دل» به کارگردانی فرشاد خليل‌پور و تهيه كنندگی سالار نسبی تهرانی، «عشق ساندويچی» به کارگردانی محمد وحيديان و تهيه كنندگی مريم ابراهيم وند، سريال «روزهاي بد بدر» به کارگردانی سعيد آقا خاني و تهيه كنندگي ايرج محمدي و مهران مهام، سريال «شاهگوش» (قسمت 24 تا 26) به کارگردانی سيد داوود مير باقري و تهيه كنندگي محمد امامي و مهران برومند و همچنین سريال «كلاه قرمزي 3 » از قسمت 2 تا 5 به کارگردانی ايرج طهماسب و تهيه كنندگي حميد مدرسي موفق به اخذ پروانه نمایش در شبکه خانگی شدند.

همچنین شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی برای 4 فیلمنامه پروانه صادر کرد.

به این ترتیب شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی موافقت خود را برای ساخت فیلمنامه های «لبخند ستاره ها» به تهيه كنندگي مجيد عباسي و كارگرداني غلامرضا ساغرچيان، «پا برهنه روي آسفالت داغ » به تهيه كنندگي و کارگردانی محمود پيري ،«مانايي» به تهيه كنندگي سعيد شرفي كيا و كارگرداني حامد امرايي و «سراب» به تهيه كنندگي مهدي اللهياري و كارگرداني سعيد چاري پروانه صادر کرد.





