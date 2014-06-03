به گزارش خبرنگار مهر‏، چهار نفر از متفکران و اندیشمندان سیاسی که به منظور شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و دیدار با برخی از مراجع تقلید به قم سفر کرده‌اند بعد از ظهر سه‌شنبه در سالن کنفرانس موسسه مطالعات بین المللی اسلام درباره دلایل سفر و برنامه‌های خود با خبرنگاران به گفتگو پرداختند.

در ابتدای این نشست خبری‏ "گرث پرتر" با بیان اینکه شهر قم شهر پیشرفته و روزآمدی است، گفت: در این سفر متوجه شدم که یک شهر مذهبی تا چه حد با جدیدترین وسایل سمعی و بصری دنیا کار می‌کند.

این تاریخدان و کارشناس ارشد مسائل سیاسی با ابراز خرسندی از سیاست‌های ضد جنگ ایران گفت: خوشبختانه فتواهای خوبی درباره سیاست‌های ضد جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی مطرح است.

فتواهای ضد جنگ علمای شیعه راهگشاست

وی با اذعان به اینکه قبل از سفر به قم سوء تفاهم‌های زیادی درباره جهان تشیع داشته است، گفت: سفر به یک شهر مذهبی باعث شده است که علاقمند به تحقیق و مطالعاله عمیق تری درباره مسائل اسلام داشته و قصد دارم که در صورت لزوم با استقرار در شهر قم به واقعیات بیشتری دست پیدا کنم.

نویسنده کتاب "بحران ساختگی" با بیان اینکه دولت آمریکا دروغ پردازی‌های بسیاری درباره انرژی هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی ایران به راه انداخته است، گفت: در کتاب بحران ساختگی به روایات نادرست و ادعاهای دروغینی که درباره سلاح‌های کشتار جمعی از جمله انرژی هسته‌ای مطرح است پرداخته‌ام.

این فعال سیاسی ضد جنگ آمریکایی ضمن تقدیر از برخورد گرم و شفاف علما و استادان برجسته مذهبی قم درباره سئوالات و ابهاماتش درخصوص مسائل هسته‌ای ایران اظهار داشت: در تحقیقاتی که داشتم برخلاف تبلیغات و القائات دولت‌های غربی به این نتیجه رسیدم که حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه‌ای آشکارا به مخالفت با سلاح‌های کشتار جمعی فتوا داده و این تفکرات چیز جدیدی در ایران اسلامی نیست.

مسلمانان از جنگ و خونریزی بیزار هستند

یکی دیگر مهمانان جلسه که از اساتید دانشگاه‌های آمریکا است، با طرح این مطلب که از همان اول از موضوع سلاح‌های کشتار جمعی وحشت داشته است، گفت: ابتدا فکر می‌کردم که دنیا این موضوع را پذیرفته است.

پروفسور "کوین برت" با تاکید بر اینکه برخی از دولت‌های آمریکایی علاقه دارند دنیا در هاله‌ای دروغ و ریا باشد گفت: وقتی که اشغال گری‌های بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 شروع شد واقعا به این نتیجه رسیدم که دنیا استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را برای اجرای عدالت پذیرفته است.

وی با اشاره به این که تحقیقات خود درباره کشتارهای سلاح جمعی در جهت روشنگری درباره حقیقت جنگ‌های اخیر بوده است، بیان داشت: خوشبختانه اسلام تنها پدیده وحیانی است که می‌تواند مشکلات و آسیب‌های ناشی از جنگ و کشتارهای دسته جمعی را روشن و خطرات انسانی و اخلاقی آن را تبیین کند.

این استاد مسلمان با تأکید بر اینکه با سفر به ایران به این درک رسیده است که رهبران دینی ایران سلاح‌های کشتار جمعی را تحریم کرده‌اند گفت: دنیا باید با این حقیقت روبرو شود که مسلمانان از جنگ و خونریزی بیزار هستند.

اسلام هراسی در غرب نتیجه معکوس داشته است

استاد "سرگئی جنت" نیز در این جلسه با بیان اینکه تنها 14 سال از تولد او سپری شده است، توضیح داد: خوشبختانه از زمانی که با دین اسلام آشنا شدم و این دین را پذیرفتم زندگی تازه‌ای آغاز کرده و گذشته را به کلی فراموش کردم.

این استاد و پژوهشگر مسلمان روس تبار، در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که از نتایج اسلام هراسی در غرب و راه‌های مقابله با آن پرسید‏، گفت: اسلام هراسی موضوعی است که از زمان حضرت محمد(ص) وجود داشته و چیز تازه‌ای نیست.

وی با اشاره به اینکه اسلام هراسی در غرب نتیجه معکوس داشته و وسیله‌ای برای دعوت به اسلام است‏ افزود: طرح ادعاها علیه اسلام باعث می شود که عده ای درباره اسلام و مسائل آن کنجکاو شوند که در اغلب موارد این تحقیقات منجر به هدایت افراد مستعد می‌شود.

استاد دانشگاه روسیه با طرح این موضوع که بی انگیزگی دینی نتایج وحشتناک تری از اسلام هراسی دارد، گفت: ایجاد لاقیدی و بی‌علاقگی در امور دینی خطرات فاجعه بارتری برای کشورهای غربی داشته است.

بازتاب رسانه‌ای جهان درباره ایران صادقانه نیست

در بخش پایانی این نشست خبری‏، مشاور عالی تحقیقات و مدیرگروه سیاست دفاع وزارت دفاع فنلاند با تاکید بر اینکه توهم و دروغ علیه ایران بسیار است، گفت: با توجه به اینکه در کشور فنلاند سئوالات زیادی درباره فعالیت هسته‌ای ایران مطرح می‌شود با سفر به ایران قصد داشتم بتوانم جواب‌های واقعی به هموطنان بدهم.

خانم "کاتریانا مدسنن" با ابراز خرسندی از کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بیان داشت: بررسی ابعاد و نتایج تحریم‌ها علیه ایران از موضوعاتی مورد علاقه و تحقیق من است و دنبال انعکاس واقعیت‌های آن هستم.

وی با بیان اینکه وکیل بین المللی در یک شبکه ضد جنگ است، گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار به ایران سفر می‌کنم به این نتیجه رسیده‌ام بازتاب رسانه‌ای جهان درباره مسائل مهم ایران صادقانه و درست نیست.