آخرین وضعیت مسافران قطار سانحه دیده در دامغان/ 32 مجروح در بیمارستان

صادق سکری در گفتگو با مهر با اشاره به حادثه برخورد دو قطار مسافری و باری در شب گذشته، اظهار داشت: با پايان يافتن عمليات امداد رساني قطار فوق العاده 9 طوس تهران-مشهد که در ساعت 22 و 10 دقیقه دچار سانحه شده بود، 32 نفر از مسافرين برای مداوا به بيمارستان اعزام شدند.

وی افزود: براین اساس، در حادثه شب گذشته 2 سالن مسافري آسيب ديد که از قطار منفک شده و این قطار به سير خود ادامه داد، ضمن آنکه ساير مسافرين نيز توسط يک قطار فوق العاده به مشهد اعزام شدند.



مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن با بیان اینکه در اين سانحه متاسفانه يک نفر از مسافران جان خود را از دست داد، گفت: علت سانحه کميسيون عالي سوانح راه آهن در دست بررسی است.



همچنین شرکت راه آهن در اطلاعیه‌ ای اعلام کرد: به دنبال بروز سانحه شب گذشته ‌برای قطار مسافری 9 تهران - مشهد و مجروح شدن تعدادی از هموطنان، راه‌آهن ضمن عذرخواهی از حادثه دیدگان اعلام ‌می‌کند که علاوه بر پوشش کامل هزینه‌های درمان مجروحان، 100 درصد هزینه بلیت مسافران قابل استرداد است.



بنابراین گزارش طبق اعلام کادر پزشکی بیمارستان‌ از 32 نفر مجروح، تعداد 18 نفر در بیمارستان دامغان و 2 نفر در بیمارستان سمنان بستری شده و بقیه افراد به صورت سرپایی مداوا شده اند و حال مصدومان رضایت بخش اعلام شده است.





