توسعه لرستان نیازمند سالانه دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه یزی و توسعه لرستان اظهار داشت: با توجه به شدت محرومیت و عمق توسعه نیافتگی در لرستان تنها راه نجات این استان جذب سرمایه گذار برای لرستان است.

وی به تلاشهای مدیریت ارشد استان در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: طی ماه های اخیر در لرستان اتفاقات خوبی در زمینه جذب سرمایه گذار رخ داده و این امر یک آینده امید بخش را در این زمینه برای ما متصور کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد به عقب ماندگی های استان در این ابعاد مختلف اشاره و عنوان کرد: بایستی سالانه دو هزار میلیارد تومان در لرستان سرمایه گذاری صورت گیرد تا این استان بتواند به توسعه دست یابد.

سلاح ورزی ادامه داد: تامین این میزان سرمایه گذاری از عهده استان و استاندار لرستان خارج است و این امر نیازمند تعریف بسته های حمایتی خاص از جانب دولت است.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان یادآور شد: در این راستا اقدامات موثری به منظور رفع موانع سرمایه گذاری و ایجاد زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گذار در استان در دستور کار قرار گرفته است.