رتبه بندی سالانه سرویس دهندگان ارتباطی اعلام شد/ نتایج ارزیابی کیفیت خدمات 150 اپراتور

به گزارش خبرنگار مهر، ارزيابي سالانه اپراتورهای ارتباطی، براساس الگوي جامع ارزيابي، رتبهبندي و انتخاب اپراتورهاي برتر حوزه سرويسهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات در 7 معيار رهبري و مديريت، فرايندهاي سازماني، منابع و مشاركتها، منابع انساني، نتايج مشتري، نتايج جامعه و نتايج كليدي عملكرد و در 21 زير معيار در 9 بخش اپراتورهاي PAP، SAP، WiMAX، ISDP، ارائهكنندگان تلفنهمراه سراسري و منطقهاي، شركتهاي مخابرات استاني، ارائهكنندگان خدمات تلفن ثابت منطقهاي و شركت پست انجام شده است.
براساس اعلام معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در اين دوره 150 اپراتور مورد ارزيابي سالانه قرار گرفتهاند.
رتبه بندی اپراتورهای موبایل و تلفن ثابت
در بخش اپراتورهاي سيار سراسري شركت ارتباطات سيار رتبه اول و شركت خدمات ارتباطي ايرانسل رتبه دوم، در بخش اپراتورهاي سيار منطقهاي، شركت تله كاميونيكيشن كيش رتبه اول و در حوزه اپراتورهاي ثابت منطقهاي، شركت ارتباطي ضحي كيش و كوه نور به ترتيب رتبههاي اول و دوم را به دست آوردند.
در بخش اپراتورهاي مخابرات استاني نيز شركت مخابرات استان قم رتبه اول، استان اصفهان رتبه دوم و استان آذربايجان غربي رتبه سوم را كسب كردند.
رتبه بندی ارائه دهندگان ADSL
رگولاتوری نتايج ارزيابي اپراتورهاي سرويسهاي فناوري اطلاعات را به این شرح اعلام کرد: در بخش ارائهكنندگان اينترنت پرسرعت (ADSL) اپراتورهاي PAP و بخش ديتاي پرسرعت مخابرات ايران، شركتهاي انتقال دادههاي آسياتك و آريا رسانه تدبير (شاتل) به طور مشترك رتبه اول، پارس آنلاين رتبه دوم و عصر انتقال داده (عصر تلكام) رتبه سوم را كسب كردند.
رتبه بندی اپراتورهای ماهواره ای
در بخش اپراتورهاي ارائهكننده خدمات عمومي انتقال دادههاي ماهوارهاي (SAP)، گروه ارتباطات ماهوارهاي سامان، آرين ماهواره و شركت پارس ارتباطات به ترتيب رتبههاي اول تا سوم را به دست آورده اند.
رتبه بندی اپراتورهای وایمکس
براساس این اعلام، در بخش اپراتورهاي WiMAX شركت خدمات ارتباطي ايرانسل عنوان اول و شركت ارتباطات مبين نت عنوان دوم را به دست آوردند.
رتبه بندی اپراتورهای ISDP
در اين دوره از ارزيابي سالانه، اپراتورهاي ISDP نيز براي اولين بار مورد ارزيابي قرار گرفتهاند؛ براین اساس شركتهاي رسپينا در استان تهران، آريا گستر اسپادانا در اصفهان، پيشگامان كوير يزد در يزد، پويان ارتباط پرديس در چهارمحال و بختياري، رها نت در زنجان، انديشه سبز خزر در گيلان، ارتباطدهي در ايلام، طلوع رايانه لقمان در خوزستان، حسابگرپرداز غرب در كرمانشاه، سينا آتي نت در همدان، رايان روش سنه در كردستان، بومرنگ رايانه در فارس، چويل سيستم در كهگيلويه و بويراحمد، بومرنگ رايانه در بوشهر، آريا گستر كارمانيا در كرمان و شركت بومرنگ رايانه در استان هرمزگان رتبههاي اول را در استانها كسب كردند.
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