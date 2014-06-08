پیکره محیط زیست گلستان رو به نابودی است/ فرهنگ عمومی و تعامل مدیران قدم اول در کاهش خسارت ها

به گزارش خبرنگار مهر، دخالت ها و دست اندازی های انسان به طبیعت باعث شده محیط زیستی که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد آسیب جدی ببیند. ریختن زباله، نخاله، فاضلاب، شیرابه آشغال در خیابان ها، پارک ها، جوی ها، کوه، دریا و رودخانه و هر جایی که بتوان فکرش را کرد ساده ترین مشکل محیط زیستی است که با کوچک ترین همکاری مردم قابل برطرف کردن است.

شکار بی رویه و از بین بردن گونه های جانوری با اهمیت در گلستان در کنار بلاتکلیفی جزیره آشوراده، کاهش تنوع زیستی گیاهی و جانوری، آلودگی آب ها توسط استفاده از کودهای شیمیایی، کمبود نیروهای انسانی در حوزه محیط زیست از دیگر مشکلات محیط زیستی این استان است.

از آنجا بخش زیادی از مردم با محیط زیست سرو کار دارند، نقش مشارکت های مردمی در حفظ و حراست از محیط زیست در زمانی که بیشترین آسیب از سوی مردم به آن وارد می شود بیشتر از قبل احساس می شود.

تشکل های مردمی محیط زیستی و جلب مشارکت های مردمی

یک کارشناس محیط زیست در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سازمان های غیر مردمی که با هدف حفاظت از محیط زیست تشکیل می شوند و مردم نقش مستقیمی در آن دارند می توانند تاثیر زیادی در نگهداری محیط زیست پیرامون خود داشته باشند.

"الهام نادری" ادامه داد: این تشکل ها در زمینه برگزاری همایش ها، جلوگیری از تخریب محیط زیست، ترویج فرهنگ زیست محیطی، جذب دوستداران طبیعت، اقدامات خودجوش داشته و همیشه پیشرو بوده اند. حمایت و کمک های مردمی به این تشکل ها نشان می دهد که باید بر این اساس برنامه ریزی کنیم و این سازمان های مردم نهاد را در اولویت بیشتری کاری خود قراردهیم.

به گفته وی تشکل های مردم نهاد نقش مهم و موثری در حفاظت از محیط زیست دارند زیرا اعضای این تشکل ها را دوستداران طبیعت تشکیل می دهند و می توانند فعالیت های گسترده ای در راستای حفظ محیط زیست انجام دهند.

نادری با اشاره به فعالیت یک تشکل زیست محیطی افزود: از علاقمندان به طبیعت خواسته می شود تا برای ساماندهی فعالیتهای زیست محیطی، با عضویت در این تشکل ها همکاری لازم را در خصوص حفظ محیط زیست انجام دهند.

به گفته وی اگر مردم اهمیت محیط زیست، داشتن هوای پاک، زمین پاک، نگهداری از رودخانه ها و فضای سبز را بیشتر درک کنند، بهتر می توان راهکارهای حفاظت از محیط زیست را بیان کرد.

وی خواستار مشارکت مردم و دستگاه‌ها در حفظ محیط زیست شد و ادامه داد: به منظور جلب مشارکت و استفاده از توان و ظرفیت همه مردم در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست باید تلاش گسترده ایی صورت بگیرد چرا که حفظ و حراست از محیط زیست استان یک وظیفه همگانی برای همه است.

اکثر آب ‎های استان آلودگی نیتراتی دارند

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان که صحبت هایش را با حمایت از تشکل های مردمی محیط زیستی شروع کرد، گفت: این تشکل ها همواره یار و یاور محیط زیست بوده و فعالیت های سازنده آن ها در بخش های مختلف در جامعه خودش را نشان داده است.

اسماعیل مهاجر در خصوص آموزش محیط زیست و اطلاع رسانی به مردم ادامه داد: اگر آموزش ها در این حوزه صورت نگیرد مشکلات محیط زیستی ما بیشتر می شود.

وی گفت: اکثر آب ‎های استان آلودگی نیتراتی دارند که ناشی از کودها و سموم شیمیایی مورد استفاده در بخش کشاورزی است و متاسفانه نیترات باعث رشد گیاهان آبزی می ‎شود که با رشد آن ها، اکسیژن آب تمام شده و در نتیجه جانوران آبزی از بین می‎ روند و همین امر باعث شده است که دیگر در رودخانه ‎های استان ماهی نبینیم.

وی با بیان این که پرونده شبه جزیره میانکاله بسته نیست ادامه داد: مطالعات طرح گردشگری آن در حال انجام است و با توجه به این که مدیریت شبه جزیره آشوراده به میانکاله مربوط است و زیستگاه طبیعی حیات وحش می باشد، این مکان قابل واگذاری به غیر نمی باشد. البته در این شبه جزیره، قابلیت و امکان بهره برداری به عنوان یک مکان تفریحی وجود دارد.

مهاجر گفت: طرح تفضیلی این شبه جزیره در حال بررسی و کار اکوتوریسم آن در ناحیه متمرکز گردشگری است و باید از این شبه جزیره برای طرح های گردشگری اکوتوریسم از محیط طبیعی، بدون ساخت و ساز استفاده کرد.

مدیر کل محیط زیست استان گلستان جاده ترانزیت بین المللی آسیائی از گرگان به مشهد که از داخل پارک ملی گلستان می گذرد را یک جاده مطمئن و پایدار برای عبور و مرور نمی داند و سعی دارد هر چه سریعتر با تخصیص اعتبار این مسیر به شمال جنگل منتقل شود.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: راه یکی از شاخص های توسعه هر استان است اما نباید به محیط زیست طبیعی و انسانی صدمه وارد کند به همین خاطر است که رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، به شدت به دنبال اجرایی شدن خروج جاده از جنگل گلستان است.

مهاجر با بیان این که برای تامین شن و ماسه، معادن کوهی شناسائی و معرفی شده است، گفت: هنوز شاهد برداشت های غیرمجاز از رودخانه های استان هستیم در حالی که برداشت شن و ماسه از سطح رودخانه های استان ممنوع شده است و این ممانعت از سوی امور آب منطقه ای با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اعلام شده است و تنها در بخش جعفرآباد با مجوز قبلی، برداشت تا پایان مهلت مقرر، انجام می شود.

وی در خصوص گونه های جانوری در حال انقراض گفت: پلنگ گلستان، عقاب پارک ملی گلستان، روباه ترکمنی و سارهای صورتی گونه های جانوری در حال انقراض هستند که شناسایی و شمارش آن ها به دلیل حجم زیاد جنگل ها و کمبود امکانات سخت است.

مهاجر ادامه داد: براساس شمارشی که سال گذشته انجام شد بین 25 تا 35 قلاده پلنگ در جنگل گلستان وجود دارد که اگر به نسبت جنگل های استان در نظر بگیریم، در حدود 120 قلاده پلنگ می شود که وضعیت مطلوبی است ولی این آمار نیاز به پایش دارد.

مشکلات محیط زیستی گلستان تنها به این موارد ختم نمی شود آن چه که هر روزه بر نگرانی ها اضافه می کند مسایلی است که هر کدام نیاز به کار کارشناسی و وقت بیشتری در گلستان دارد. برای داشتن محیط زیستی سالم و قابل اعتماد نه یک دستگاه و یک نفر بلکه همه باید تلاش کنند تا در آینده شاهد مشکلات کمتری باشیم.