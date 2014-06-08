واکاوی ذهن و زمانه شکسپیر در کتابی به نام او

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی کتاب «شکسپیر» به روایت جرمین گریر و با ترجمه عبدالله کوثری را که شامل مروری است بر زندگی و اشعار این شاعر و نمایشنامهنویس شهیر انگلستان و جهان را منتشر کرد.
گریر در این کتاب کوشیده است تا جنبههای گوناگون هنر و اندیشه شکسپیر و ویژگیهای تئاتر او را برای خواننده روشن کند و برای اینکار در کنار بررسی آثاری چون هملت، مکبث و اوتللو به سراغ نمایشهای تاریخی و کمدیهای شکسپیر نیز رفته است و از زاویه مرور آن نشان میدهد که شکسپیر چگونه گاهی ژرفترین مفاهیم فلسفی مذهبی دوران خود را به سنجش درآورده و و گاهی مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی را مایه و مضمون کارهای خود کرده است و بر همین اساس این متن را میتوان راهنمای خوبی برای کسانی دانست که سعی دارند شکسپیر را درست بخوانند و به راز ماندگاری او پی ببرند.
این کتاب در فصول مختلف خود به ترتیب موضوع زندگی، صناعت شعر، اخلاق، سیاست، انجام شناسی و جامعه شناسی در اشعار شکسپیر را مورد توجه خود قرار میدهد و در پایان نیز فهرستی جامع از منابع مورد استفاده برای تالیف کتاب و نیز منابعی که میتواند مورد مطالعه بیشتر قرا بگیرد نیز ارائه میکند.
عبدالله کوثری در بخشی از مقدمه خود بر ترجمه این اثر مینویسد: وقتی تصمیم به ترجمه این کتاب گرفتم، اغلب ترجمههای پیشین را مرور کردم. از میان این ترجمهها شاید آنچه در مجموعه انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر شده هنوز اعتبار بیشتر داشته باشد؛ هرچند زبانی که آن مترجمان گرانقدر برگزیدهاند به گمان من چنانکه بایست پاسخگوی زبان شکسپیر نیست... ترجمه آثار شکسپیر برای کسی که تجربهای در این کار نداشت دشوار و پرمخاطره بود. دشواری را به جان خریدم و برای اطمینان از درستی کار خود، آن قطعات را با ترجمههای معتبر مقابله کردم.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: تا زمانی که شکسپیر همچنان در کانون زندگی فرهنگی انگلیس جای دارد، این فرهنگ ارزشهایی را که سبب یکتایی آن در جهان شده حفظ خواهد کرد؛ ارزشهایی چون مدارا، کثرت گرایی، توان سازش و تعهدی ژرف به پرضایعات ترین شکل سازمان اجتماعی، یعنی دموکراسی.
کتاب شکسپیر از سوی نشر ماهی در 161 صفحه و با قیمت 9 هزار تومان منتشر شده است
نظر شما