ایجاد زباله سوز در سراوان بهترین راهکار مدیریت پسماند نیست

فرانک پیشگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست افزود: بر این اساس باید تفکیک از مبدا زباله، بازیافت مواد، کمپوست مواد آلی و دفن بهداشتی زائدات باقی مانده در الویت های نخست سرمایه گذاری برای مدیریت بهینه پسماند قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سه شهر شمالی نوشهر، ساری و رشت برای ایجاد زباله سوز انتخاب شده اند، اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این طرح در شهر ساری حدود 30 درصد بوده که هم اکنون اجرای آن متوقف شده است.

عضو کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه طرح ایجاد زباله سوز در شهر رشت هنوز اجرایی نشده است، ادامه داد: مجوز زیست محیطی باید از سوی پیمانکار مربوطه اخذ شود که هنوز این امر تحقق نیافته است.

وی با تاکید بر اینکه تاییدیه اجرای زباله سور در آخرین جلسه ای که با حضور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، صادر نشده است، گفت: برای ساماندهی زباله رشت نباید به زباله سوز متکی بود.

پیشگر افزود: در راستای تحقق شعار امسال با عنوان "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" گسترش فرهنگ تفکیک از مبدا زباله گامی موثر در مدیریت پسماند به شمار می آید.

وی با بیان اینکه بودجه 55 میلیون تومانی بخش آموزش تفكيك از مبدأ زباله در سال های گذشته به 270 میلیون تومان در سال جاری طبق پیشنهاد کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا ارتقا یافته است، اظهار داشت: امید است تا با آموزش صحيح و كاربردي، فرهنگ تفكيك زباله از مبدا در رشت نهادينه شود.

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: علاوه براین باید غرفه هايي در برخي از محلات براي تحويل مواد بازيافتي در نظر گرفته شود که طرح کلی آن به وسیله کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا، سازمان پسماند شهرداری و با کمک گروه های مردم نهاد فعال در زمینه محیط زیست تدوین خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید، آگاهی مردم و مسئولان در بحث محیط زیست افزایش یافته است، گفت: مسئولان و مدیران دولتی گیلان و شهر رشت نیز در این باره نباید کوتاهی کنند و برای رفع معضلات زیست محیطی شهر رشت و حفظ حقوق شهروندی ساکنان آن تمرکز داشته باشند.

پیشگر افزود: شورای اسلامی دوره چهارم بیش از پیش به جنبه ارزش های زیست محیطی رشت و معضلات و مشکلات دیرینه آن پرداخته و با نگاهی جدی در پی چاره جویی و عملی کردن پیشنهادات کارآمد در این زمینه است.

امسال اعتباری برای مطالعات مهندسي دو رودخانه رشت در نظر گرفته شد

وی همچنین یکی از مسایل عمده زيست محيطي رشت را آلودگی رودخانه ها دانست و اظهار داشت: در این راستا جلسات متعددي در شوراي اسلامي شهر رشت برگزار شده که سرانجام در بودجه امسال اعتباری برای مطالعات مهندسي دو رودخانه گوهر رود و زرجوب در نظر گرفته شد تا به طور كامل و جامع مطالعات اين دو رودخانه پایان یابد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: بر اساس مناقصه ای پیمانکار اجرای این مطالعه در طول 9 ماه باید وضعیت فاضلاب گوهر رود و زرجوب را برای ساماندهی مورد بررسی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه نخستین گام ساماندهی رودخانه ها پاکسازی آنها از فاضلاب است، گفت: در حال حاضر علاوه بر فاضلاب شهری فاضلاب های صنعتی، بیمارستانی و شیرابه های محل دفن نیز وارد این دو رودخانه می شود.

پیشگر این رودخانه را کانالی برای عبور فاضلاب عنوان کرد و افزود: هم اکنون حدود یک سوم پروژه بانک جهانی برای جمع آوری فاضلاب شهری اجراشده و 10 درصد نیز در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تنها یک بیمارستان شهر مجهز به سیستم تصفیه خانه است و فاضلاب سایر بیمارستان ها به طور مستقیم گوهررود و زرجوب هدایت می شود، اظهار داشت: برای رهایی از این بحران اتمام عملیات شبکه فاضلاب شهری بهترین و ایده آل ترین وضع ممکن است.

معاون پژوهشی شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: بر این اساس باید همه بیمارستان های رشت تصفیه خانه مجزایی داشته باشد همچنین شهرک صنعتی نیز به تصفیه خانه تجهیز شود و شیرابه ها هم پس از تصفیه به رودخانه تخلیه شود اما اجرایی شدن این طرح ها و متقاعد کردن همه ارگان های ذیربط بسیار زمان بر است.

وی با بیان اینکه در این راستا تدبیری برای نقاط تجمع این پساب ها باید اتخاذ شود، گفت: قرار دادن پکیج های تصفیه فاضلاب در نقاط خروجی، کانال کشی در جداره رودخانه و قراردادن باکس هایی در کف دو رودخانه از جمله این تدابیر است.

پیشگر با بیان اینکه پس از پاکسازی این رودخانه ها می توان پارک های مناسب و فضاهای سبز تفریحی را در حاشیه این دو رودخانه ایجاد کرد، افزود: هم اکنون بخشی از این طرح در کنارگذر تختی به زرجوب در حال اجراست.

وی هزینه اجرای این طرح و تملیک و تملک زمین های اطراف گوهر رود و زرجوب را دو هزار میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: پس از اتمام طرح مطالعه بررسی وضعیت دو رودخانه تأییدیه مصوبه 215 مجلس شورای اسلامی باید صادر شده تا با تایید در شورای عالی اقتصاد دولت مجوز فاینانس دریافت گردد.

از آلودگي محل دفن زباله در سراوان رودخانه ها بي نصيب نمانده اند

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت ادامه داد: محل دفن زباله در سراوان از دیگر معضلات زیست محیطی بوده كه از آلودگي اين منطقه رودخانه ها نیز بي نصيب نمانده اند.

وی با بیان اینکه در روزهاي پاياني سال گذشته قراردادي با دانشگاه گيلان در باره مهار شيرابه اين منطقه، جلوگيري از ورود آن به دو رودخانه زرجوب و گوهر رود و نشت آن به آب هاي زيرزميني منعقد شده است، گفت: با توجه به اینکه بیش از 30 سال از عمر این مرکز دفن می گذرد باید پایش مستقیم آب های زیرزمینی صورت گیرد.

پیشگر با تاکید بر اینکه در مطالعه مورد نظر میزان آلودگی خاک و آب این منطقه بررسی خواهد شد، افزود: اگر این آلودگی به آب های زیر زمینی سرایت کرده باشد باید محل دفن تعطیل شده و محل دفن جدیدی جانمایی شود.

وی ادامه داد: برنامه دیگر در اجرای این مطالعه مدیریت شیرابه های منطقه سروان است که به این وسیله از ورود آن به رودخانه جلوگیری خواهد شد بر این اساس در نخستین گام باید این شیرابه ها از روان آب های سطحی جدا شود.

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: در این راستا کانال هایی در دو سمت این دره به موازات جویبار شیرابه حفر می شود تا در گام بعدی دو راهکار مورد بررسی قرار گیرد که جمع آوری شیرابه ها در خط القعر این محل در حوضچه هایی یکی از راهکارهاست و راهکار دیگر ساخت تصفیه خانه شیرابه در پایین دست است.

وی افزود: با ترویج سبک زندگی سبز در میان شهروندان که با تعامل و همکاری سمن های زیست محیطی، آموزش و پرورش، شهروندان و مسئولان و مدیران شهری ممکن می شود باید برای حفظ محیط زیست به عنوان حق مسلم شهروندان است در عرصه مدیریت شهری گام های ارزنده ای برداشت.

پیشگر ادامه داد: هفته محیط زیست تلنگری است به اینکه باید هر چه سریعتر و با حساسیت بیشتر به مسائل و مشکلات زیست محیطی اهتمام ورزید و همواره به این اصل مهم توجه داشت که محیط زیست بستر توسعه است که باید قبل از هر برنامه و پیشبرد عمرانی ارزیابی زیست محیطی صورت گیرد.

وی یادآور شد: روز جهانی محیط زیست از سوی سازمان ملل متحد با هدف تشویق و آگاهی عمومی با موضوع انسان و محیط زیست در سرتاسر جهان ثبت شده است و این مناسبت هر سال در پنجم ژوئن مصادف با 15 خرداد ماه گرامی داشته می‌شود.