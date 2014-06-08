حاضریم هزینه اعزام تنیسورها به اینچئون را خومان بپردازیم/ وجدان درد ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز مسابقات تنیس دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه در گروه سه و چهار، مجید شایسته، رئیس فدراسیون تنیس امروز یکشنبه طی نشست خبری در مورد این رقابت‌ها و برخی دیگر از مسائل مربوط به تنیس صحبت کرد.

وی با بیان اینکه برای اولین بار است مسابقات تنیس در گروه سوم و چهارم به میزبانی ایران برگزار می‌شود و این اتفاق بزرگی است، اظهار داشت: در قالب این رقابت‌ها در مجموع میزبان 18 کشور هستیم. 10 تیم در گروه چهار قرار دارند و دیدارهای گروه سوم هم با حضور 8 تیم برگزار می‌شود. رقابت‌های این دو گروه به ترتیب دوشنبه و سه‌شنبه آغاز می‌شود.

رئیس فدراسیون تنیس با بیان اینکه در رقابت با بحرین و امارات موفق به کسب میزبانی شدیم، خاطر نشان کرد: طی چند سال گذشته سعی و تلاش ما برگزاری مسابقات باکیفیت بوده است. البته بودجه خاصی به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش اختصاص پیدا می‌کند که آن هم صرف رویدادهای خاص و بیشتر رشته‌های مدال آور می‌شود. اگر من هم بودم این بودجه را صرف رشته‌هایی می‌کردم که مدال‌آور هستند و این طبیعی است.

شایسته تاکید کرد: رشته‌هایی مانند تنیس به هر طریق که عمل کنند نتایجی در حد مدال‌آوری و اهتزاز پرچم ایران به دست نمی‌آورند. بنابراین ما به ناچار به سمت درآمدزایی باید برویم. البته در اساسنامه فدراسیون‌ها 12 فاکتور برای درآمدزایی وجود دارد که معمولا فقط از یک فاکتور آن استفاده می‌کنیم، در حالی که باید برای بهره بردن از سایر فاکتورها هم تلاش داشته باشیم، ضمن اینکه ما در فدراسیون تنیس وظیفه داریم به گونه‌ای تلاش کنیم که اتکای‌مان به وزارت ورزش کم شود.

وی با اشاره به برگزاری 6 هفته مسابقات فیوچرز در هفته‌های پایانی و آغازین سال گذشته و امسال گفت: برگزاری مسابقات هزینه زیادی دارد، اما ما همواره بخش خصوصی را کنار خودمان داشته‌ایم. برای همین مسابقات فیوچرز 60 هزار دلار هزینه شد، اما با کمک بخش خصوصی آن را به بهترین نحو برگزار کردیم.

رئیس فدراسیون تنیس با بیان اینکه کیفیت میزبانی و برگزاری مسابقات فیوچرز مورد تقدیر فدراسیون جهانی قرار گرفت، خاطر نشان کرد: کار جمعی یکی از مشکلات ورزش است و مشکل دیگر ما مربوط به شفافیت است، در حالی که عملکرد شفاف و مسائل فنی و مالی می‌تواند باعث پیشرفت و کمک شود.

همکاری استان‌ها در برگزاری مسابقات، برگزاری 70 سری مسابقه طی سال گذشته، فعالیت بالای سازمان لیگ در برگزاری هر چه بهتر این رقابت‌ها، برنامه فدراسیون در رده‌های پایه، تجهیز یک‌هزار مدرسه به تجهیزات مینی تنیس و تشکیل انجمن تنیس مدارس از دیگر مواردی بود که مجید شایسته در بخش آغازین صحبت‌های خود به آنها اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه به آینده تنیس ایران امیدوار است، در مورد حضور ایران در مسابقات دیویس کاپ اظهار داشت: بازیکنان تیم ملی طی چند ماه گذشته تمرینات فشرده‌ای داشتند امیدوارم اتفاقاتی که سال گذشته در امارات افتاد و باعث شد نتوانیم به حق‌مان برای صعود به دسته دوم برسیم، تکرار نشود و مسابقات امسال را با صعود تمام کنیم.

رئیس فدراسیون تنیس تصریح کرد: البته در وهله اول بازی خوب و زیبا از طرف ملی‌پوشان برای‌مان مهم است و اینکه بازیکنان ثابت کنند تمرین و تلاش داشته‌اند و در کنار آن علاقه مند هستیم به گروه دوم صعود کنیم و موقعیت خود را در این گروه به گونه‌ای حفظ کنیم که بتوانیم به گروه‌های بالاتر هم راه یابیم.

شایسته در پاسخ به پرسشی که در مورد ناکامی ایران از صعود به دسته دوم طی دو دوره گذشته مسابقات دیویس کاپ که به ترتیب جوانگرایی و ایجاد برخی حواشی دلیل آن بود، خاطر نشان کرد: شرایط نتیجه گرفتن در زمین مشخص می‌شود، امروز هم اعتقاد من جوان گرایی است، اما نه به معنای کنار گذاشتن پیشکسوتان. جوان گرایی یعنی بهره بردن از کسانی که بتوانند بر قدیمی‌ها غلبه کنند. ترکیب امروز تیم ملی متشکل از جوانان و قدیمی‌ها است. همه به دنبال نتیجه گرفتن هستیم و تلاش‌مان در این راستا است. امیدوارم بازیکنان از میزبانی نهایت استفاده را ببرند.

وی با اشاره به حضور پرسپولیس طی دو دوره مسابقات حذفی و لیگ کشور در سال‌های گذشته خاطر نشان کرد: حضور این تیم به درخواست خودمان انجام شد، اما در پایان مسابقات دوستان‌مان در پرسپولیس مطالبی بیان کردند که نه واقعیت داشت و نه در شأن تنیس بود و همین امر باعث شد این تیم دیگر در مسابقات ما حاضر نشود. حضور تیم‌های بزرگ وقتی منفعت دارد که بدون حاشیه باشد ما در فدراسیون تنیس از حضور تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم، اما بدون حاشیه.

رئیس فدراسیون تنیس با تاکید بر اینکه بخش عمده فعالیت‌های فدراسیون تنیس از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: در مسابقات باشگاهی ما تنها گاز دولتی است و سایر تیم‌ها خصوصی هستند.

وی در مورد حضور تنیس در بازی های آسیایی تاکید کرد: در تلاش هستیم موافقت مسئولان را برای حضور در این رویداد جلب کنیم. حتی حاضر هستیم اگر مشکل مالی وجود دارد خودمان هزینه حضور در این رویداد را پرداخت کنیم.

شایسته در مورد پرسشی مبنی بر عدم تعامل فدراسیون تنیس با استان‌ها گفت: خوب است اطلاعات خود را در این مورد به ما هم بدهید تا آگاه شویم. ما 31 استان داریم که بر حسب امکانات و نوع کار با برخی از آنها کمتر و با برخی دیگر تعامل داریم، اما در کل با همه استان‌ها در تعامل کامل هستیم و برگزاری خیلی از رقابت‌ها و اجرای برنامه‌های بسیار موید همین مطلب است.

وی در مورد دلیل حضور کم تماشاگران بیان کرد: وقتی نتیجه گیری در یک رویداد خوب باشد علاقه مندی در آن رشته زیاد می‌شود و به تبع تماشاگران هم بیشتر جذب می‌شوند. امیدواریم نتایجی در تنیس رقم بخورد که علاقه مندی در این رشته را بیشتر و به واسطه آن تماشاگران را هم بیشتر کند.

رئیس فدراسیون تنیس در پایان در مورد انتخابات این فدراسیون و ثبت نام 11 کاندیدا برای آن گفت: هنوز تاییدیه صلاحیت کاندیداها نیامده است. به طور حتم من و دیگر کاندیداها در مجمع برنامه‌های خود را اعلام می‌کنیم، ضمن اینکه من هرگز قصد کناره گیری ندارم و اگر غیر از این بود اصلا ثبت‌نام نمی‌کردم. در مورد چهار سال ریاست و یکسال سرپرستی هم از من نمره نخواهید. چیزی که هست طی این مدت تمام تلاشم را کردم و وجدانم بابت چگونگی مدیریتم راحت است.