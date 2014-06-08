رایزنی با رئیس کمیته ملی المپیک برای اعزام تنیسورها به اینچئون

به گزارش خبرنگار مهر، تنیس از جمله رشته‌هایی است که فعلا هیچ جایی در فهرست رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی ندارد. به همین دلیل مجید شایسته، رئیس فدراسیون تنیس به دنبال رایزنی برای جلب موافقت‌های لازم برای قرار گرفتن این رشته در فهرست مورد نظر است.

مجید شایسته در همین راستا عصر امروز یکشنبه نشستی با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک خواهد داشت. وی در این زمینه اظهارداشت: برای حضور در بازی‌های آسیایی تاکید داریم چون اعتقاد داریم برای موفقیت باید در رویدادهای اینچنینی شرکت داشته باشیم. باید در مسابقات و شرایط مختلف حضور داشت تا بتوان به سطح لازم برای نتیجه‌گیری و مدال آوری رسید.

وی تاکید کرد: شاید مسئولان مشکل مالی را به عنوان یکی از دلایل برای اعزام نشدن تنیس عنوان کنند که اگر چنین باشد حاضر هستیم خودمان هزینه‌های اعزام ورزشکاران‌مان را بپرداریم اما در بازی‌های آسیایی حضور داشته باشیم.

رئیس فدراسیون تنیس تصریح کرد: امروز با کیومرث هاشمی در این رابطه صحبت خواهم کرد. قبلا هم صحبت‌هایی با شاهرخ شهنازی داشتیم. اگر به دنبال پویایی هستیم باید در این رویدادها شرکت داشته باشیم تا با بتوانیم با کسب نتایج خوب، میزان به علاقمندی به تنیس را در کشور افزایش دهیم.