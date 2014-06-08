رقابت تنیسورهای ایران با 7 کشور برای صعود به دسته دوم

به گزارش خبرنگار مهر، ایران در حالی میزبانی همزمان مسابقات تنیس دیویس کاپ منطقه آسیا- اقیانوسیه در گروه سوم و چهارم را برعهده گرفته که 2 سال پیش نیز برگزارکننده این رقابت ها بود.

دیدارهای تیم‌های شرکت‌کننده در گروه سوم و چهارم مسابقات تنیس دیویس کاپ آسیا - اقیانوسیه از روز سه‌شنبه به طور همزمان در تهران و در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می‌شود. ایران که در گروه سوم این مسابقات قرار دارد، باید دیدارهای خود را مقابل 7 تیم کامبوج، مالزی، سنگاپور، امارات، سوریه، لبنان و ترکمنستان برگزار کند.

در پایان دیدارهای گروه سوم مسابقات تنیس دیویس کاپ آسیا - اقیانوسیه دو تیم به گروه دوم این رقابت‌ها صعود کرده و دو تیم قعرنشین نیز به گروه چهارم سقوط می کنند. تنیسورهای ایران در تلاش هستند پس از سال ها بتوانند سهمیه لازم برای صعود به دسته دوم این مسابقات را برگزار کنند.

انوشا شاهقلی، شاهین خالدان، امید سوری و حمیدرضا نداف بازیکنان تیم ملی تنیس ایران را در مسابقات گروه سوم منطقه آسیا و اقیانوسیه تشکیل می دهند. این تنیسورها زیر نظر سعید احمدوند دیدارهای خود برابر حریفانشان را برگزار می کنند تا بتوانند در پایان به دسته دوم صعود کنند.

ایران در طول تاریخ دو بار تاکنون موفق به حضور در گروه دوم مسابقات تنیس دیویس کاپ آسیا- اقیانوسیه شده است.