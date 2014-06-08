هشتمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر هدایتی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی، اظهار داشت: فرهنگ، محوری‌ترین برگ هویتی یک ملت محسوب می‌شود و یکی از راه‌های مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مساله کتاب، کتاب‌خوانی و ترویج مطالعه در جامعه، خصوصا در میان جوانان و نوجوانان است.

به گفته وی در واقع یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی هر جامعه سرانه مطالعه، میزان تولید و مصرف اطلاعات و کالاهای فرهنگی در آن جامعه است و بنا بر اهمیت این مساله دولت‌ها و سیاست‌گذاران برنامه‌ریزی‌هایی در این رابطه صورت داده‌اند.

حجت الاسلام هدایتی اضافه کرد: در آموزه‌های اسلامی و دینی ما بر اهمیت کتاب و کتابخوانی بسیار تاکید شده و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آشنایی هر چه بیشتر مردم فرهنگ دوست استان با کتاب‌های منتشر شده در کشور و عرضه این کتاب‌ها در سبد خانواده‌ها، اقدام به برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب کرده است.

وی با بیان این که كتاب، موضوع بسيار مهمى است، اما وضع كنونى كتاب در كشور، متناسب با شأن، سابقه و داعيه فرهنگى ايران و هدف هاى ترسيم شده براى جمهورى اسلامى نيست، تصریح کرد: کتاب بهترین وسیله انتقال میراث ادبی از نسلی به نسل دیگر است و به انسان ها کمک می کند تا میراث فرهنگی و ارزش های دینی وتاریخی خود را بشناسد و به آن ارج نهند.

حجت الاسلام هدایتی در ادامه با بیان این که هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی از بیستم الی 26 خرداد ماه در محل بازار بزرگ امام رضا(ع) بجنورد برگزار می شود، اظهار داشت: در این نمایشگاه 180 غرفه شامل 160 غرفه اصلی و 20 غرفه جنبی راه اندازی خواهد شد و200 ناشر نیز از سراسر کشور در آن حضور دارند.

وی مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه را توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، انس و الفت بیشتر مردم با کتاب، بسترسازی مناسب برای ایجاد فرصت های درخور مخاطبان در جهت آشنایی بیشتر با مقوله کتاب و کتابخوانی، حضور ناشران کشوری برای دست یابی شهروندان به آثار متنوع فرهنگی هنری مکتوب، ایجاد زمینه لازم برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با آثار گوناگون در زمینه های مختلف و ... برشمرد.

به گفته این مسؤول کتابهای این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به فروش می رسد که 20 درصد این تخفیف سوی ناشران و 20 درصد نیز از طریق خرید بن الکترونیکی خرید کتاب صورت می گیرد.

حجت الاسلام هدایتی با بیان این که برای نمایشگاه کتاب امسال در خراسان شمالی 300 میلیون تومان بن خرید کتاب پیش بینی شده است، اضافه کرد: ساعات بازدید از این نمایشگاه نیز از ساعت 14تا 22 هر روز خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری برنامه های جنبی متنوع در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، اظهار داشت: اهم برنامه های جنبی هشتمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی برپایی نشست های تخصصی، رونمایی از تازه های کتاب ناشران استان، تجلیل از فعالان چاپ و نشر و اجرای برنامه های هنری و فرهنگی اعم از تئاتر خیابانی، کارگاه زنده آموزشی، فروش آثار هنری، برگزاری جشن کتاب کودک با هنرمندی شهرام لاسمی و اجرای برنامه موسیقی مقامی و... است.