ارزیابی مدیران باید بر اساس عملکرد واقعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان صبح یکشنبه در جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان رزن اظهار کرد: موفقیت یک دستگاه می‌تواند موجب شتاب گرفتن کار سایر دستگاه‌ها شود، اما ضعف یک مجموعه نباید به دیگران تحمیل شود.

وی با اشاره به موضوع ارزیابی مدیران افزود: وقتی فرم‌های ارزیابی مدیران ارائه می‌شود و تقریباً همه نمرات بالا می‌گیرند اما در همان مجموعه مشکلات، اعتراضات و فشارهای مردمی وجود دارد و این ارزیابی با واقعیت موجود همخوانی ندارد.

فرماندار رزن ادامه داد: اگر مدیری در بخشی ضعف دارد، باید آن را بپذیرد و برای جبران آن تلاش کند؛ اینکه انتظار داشته باشیم فرد دیگری بیاید و ضعف عملکرد ما را جبران کند منطقی نیست.

جهانیان با تاکید بر اینکه ارزیابی مدیران باید با نظر کارشناسی و عملکرد واقعی آنها انجام شود، گفت: اگر مدیری عملکرد قابل دفاعی داشته باشد، قطعاً از عملکرد او دفاع می‌کنیم و افتخار هم می‌کنیم که مدیران شهرستان بالاترین نمره را کسب کنند اما این نمره باید حاصل عملکرد واقعی باشد.

وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مدیریت بحران شهرستان بیان کرد: حضور همه دستگاه‌های مسئول در جلسات مدیریت بحران ضروری است و جایگاه نیروی انتظامی در این ساختار نباید خالی باشد.

فرماندار رزن همچنین با اشاره به خسارات ناشی از جنگ خواستار تسریع در بررسی و رسیدگی به خسارات واحدهای آسیب‌دیده شد و افزود: گزارش‌های ارائه‌شده باید با دقت بررسی شود تا رسیدگی به این موارد بیش از سایر مناطق به تاخیر نیفتد.

جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هیچ اداره‌ای حق ندارد خدمات خود را به اداره دیگری قطع کند و حتی در صورت وجود بدهی یا اختلاف باید از ظرفیت‌های اداری برای حل موضوع استفاده شود.

وی با اشاره به هفته دولت نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی باید عملکرد یک‌ساله خود را به مردم اطلاع‌رسانی کنند و پروژه‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری را نیز با آمادگی مناسب برای این ایام آماده کنند.

فرماندار رزن خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند مدیرانی که مسئولیت پذیرفته‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه خدماتی را برای شهرستان جذب و اجرا کرده‌اند.