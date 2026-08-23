پالایش و پخش: استفاده از متانول در بنزین در چارچوب استاندارد مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این شرکت در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره استفاده از متانول در بنزین و ادعای احتمال آسیب‌رسانی آن به خودروها، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

متانول در چارچوب استاندارد ملی مجاز است

در این توضیحات آمده است: استفاده از متانول به‌عنوان ترکیب اکسیژنه در سوخت با اهدافی از جمله بهبود فرآیند احتراق، افزایش عدد اکتان و مدیریت ترکیب سوخت، موضوعی شناخته‌شده در سطح جهان است و در برخی کشورها برای استفاده از آن استانداردها و الزامات فنی مشخصی تدوین شده است.

این شرکت اعلام کرد: در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۹۲۰ که با حضور همه ذی‌نفعان از جمله خودروسازان و سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین شده، استفاده از ترکیبات اکسیژنه از جمله متانول مجاز شمرده شده و حداکثر میزان مجاز آن ۳ درصد حجمی تعیین شده است.

بر این اساس، استفاده از متانول در حدود مقرر، خارج از چارچوب استانداردهای ملی کشور نیست و قضاوت درباره کیفیت بنزین باید بر پایه مجموع مشخصات فرآورده نهایی و انطباق آن با الزامات استاندارد انجام شود.

ملاک ارزیابی، کیفیت نهایی سوخت است

شرکت ملی پالایش و پخش در ادامه تأکید کرد: در خصوص افزودن متانول به سوخت در چارچوب استاندارد ملی ایران، مطالعات گسترده آزمایشگاهی و میدانی در سال‌های گذشته توسط مراجع معتبر علمی از جمله پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی انجام شده است.

همچنین شرکت نفت ستاره خلیج فارس به‌منظور ارزیابی مقدماتی و نه به‌صورت مستمر، استفاده از نیم درصد حجمی متانول را مورد آزمایش قرار داده که این میزان حدود یک‌ششم سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در استاندارد ملی ایران است.

در این توضیحات آمده است: کیفیت یک فرآورده هیدروکربنی به‌ویژه بنزین موتور را نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود یا عدم وجود یک ترکیب خاص ارزیابی کرد. ملاک، انطباق محصول نهایی با مجموعه الزامات کیفی و استانداردی است.

به همین منظور، مشخصاتی مانند عدد اکتان، فشار بخار، محدوده تقطیر، میزان آب، پایداری اکسیداسیونی، خورندگی، ترکیبات اکسیژنه و سایر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی باید مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.

در پایان این شرکت تأکید کرده است که برای اظهارنظر دقیق درباره آثار سوخت بر خودرو، لازم است مجموعه آزمون‌های مرتبط با کیفیت سوخت، عملکرد موتور و سازگاری اجزای سیستم سوخت‌رسانی در یک دوره زمانی معتبر بررسی شود و قضا معتبر آزمایش استانداردهای ملی و بین‌المللی و نتایج آزمون‌های معتبر آزمایشگاهی و فنی انجام گیرد، نه شایعات و مطالب غیرمستند فضای مجازی.