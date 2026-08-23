اجرای قانون در تعزیرات باید با رویکردی عادلانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی محمدی صبح یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رزن اظهار کرد: علیرضا حسین‌زاده در چهار سال گذشته در شهرستان رزن در خدمت مردم بوده و در این مدت زحمات قابل توجهی برای انجام وظایف محوله متحمل شده است.

وی با اشاره به اهمیت رعایت اخلاق، عدالت و توجه به شرایط افراد در اجرای قانون افزود: در کنار اجرای دقیق قانون باید شرایط و وضعیت افراد نیز مورد توجه قرار گیرد و تلاش شود برخوردها با رویکردی عادلانه و متناسب با شرایط انجام شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه فعالیت تعزیرات محدود به رسیدگی به پرونده‌ها نیست، گفت: تعزیرات باید در کنار سایر دستگاه‌ها حضور موثر و مستمر در بازار داشته باشد و با همکاری مجموعه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی برای رفع مشکلات و حمایت از حقوق مردم تلاش کند.

محمدی بر ضرورت تعامل رئیس اداره تعزیرات با مسئولان شهرستان تاکید کرد و افزود: رئیس اداره باید ارتباط و تعامل مناسبی با دستگاه‌های مختلف، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی و سایر مسئولان شهرستان داشته باشد تا بتوان با همکاری و هم‌افزایی خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور مدیران در میان مردم و بازار تصریح کرد: تلاش مجموعه تعزیرات باید در راستای رضایت مردم و در نهایت رضایت خداوند متعال باشد و مدیران و معاونان نیز باید با حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم، مسائل و مشکلات موجود را پیگیری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در ادامه با اشاره به وضعیت اداره تعزیرات حکومتی رزن، بر ضرورت تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز این اداره تاکید کرد و گفت: برای ارائه خدمات مناسب باید زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم فراهم شود تا کارکنان بتوانند وظایف خود را با کیفیت بیشتری انجام دهند.

محمدی در پایان ضمن تقدیر از زحمات علیرضا حسین‌زاده، برای محمود علی‌بندلو رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رزن آرزوی موفقیت کرد.