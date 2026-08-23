ابوذری: دشمن در جنگ شناختی به دنبال کنترل ادراک مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرصاد ابوذری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروزه نبرد میان کشورها و قدرتها تنها در میدان نظامی نیست، بلکه ذهنها، باورها، ادراکها و تصمیمهای انسانها نیز به عرصه اصلی تقابل تبدیل شده و در این شرایط، شناخت جنگ شناختی و ترکیبی دشمن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در سالهای اخیر بسیاری از جنگها و فتنههایی که علیه کشور شکل گرفته، بر پایه جنگ شناختی و ادراکی بوده و دشمن تلاش کرده با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ادراک مردم را تغییر داده و زمینه ایجاد آشوب و بیاعتمادی را فراهم کند.
رئیس دادگاه عمومی بخش زواره خاطرنشان کرد: جنگ شناختی را میتوان یکی از پیشرفتهترین شکلهای جنگ نرم دانست که با استفاده از رسانهها، شبکههای اجتماعی، عملیات روانی، شایعهپراکنی، تحریف واقعیت و تولید روایتهای هدفمند، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
ابوذری تصریح کرد: در این نوع جنگ، دشمن تلاش میکند بدون استفاده مستقیم از زور، با ایجاد اقناع، سردرگمی، تردید و آشفتگی ذهنی، انسانها را به سمت اهداف خود هدایت کند و یکی از ویژگیهای مهم جنگ شناختی، مخدوش کردن مرز میان حقیقت و دروغ است.
وی بیان کرد: در فضای جنگ شناختی، اطلاعات نادرست با سرعت بسیار زیادی منتشر میشود و مخاطب در میان حجم عظیمی از دادهها، گاهی فرصت و توان تشخیص درست از نادرست را از دست میدهد؛ بنابراین هدف اصلی دشمن، کنترل ادراک و تلاش برای آن است که انسان واقعیتها را آنگونه ببیند که دشمن میخواهد.
رئیس دادگاه عمومی بخش زواره ادامه داد: یکی از روشهای مورد استفاده رسانههای معاند، تولید و انتشار مداوم روایتهای نادرست است؛ بهگونهای که پیش از آنکه مخاطب فرصت بررسی و کشف حقیقت یک ادعا را پیدا کند، با ادعای جدیدی مواجه میشود و در نهایت بخشی از این مطالب نادرست ممکن است در حافظه ذهنی مخاطب باقی بماند.
ابوذری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نقش سواد رسانهای و تفکر نقادانه بسیار مهم است و جامعهای که از قدرت تحلیل، پرسشگری و راستیآزمایی برخوردار باشد، کمتر در برابر عملیات شناختی آسیبپذیر خواهد بود.
وی اضافه کرد: رسانهها و فعالان فضای مجازی باید با تولید محتوای دقیق، واقعبینانه و امیدآفرین، از شکلگیری فضای ابهام و بیاعتمادی جلوگیری کنند؛ چراکه جنگ شناختی جنگی خاموش اما عمیق است و اگر در گذشته مرزهای کشور با دیوار و سلاح حفاظت میشد، امروز مرزهای ذهن و اندیشه نیز نیازمند پاسداری است و اصحاب رسانه از مهمترین پاسداران این عرصه هستند.
رئیس دادگاه عمومی بخش زواره بیان کرد: با تغییر شیوه جنگها، میدان تقابل نیز تغییر کرده و امروز بخش مهمی از این جنگ در فضای رسانهای و مجازی و حتی در تلفن همراه مردم جریان دارد؛ بنابراین باید وجود جنگ شناختی را جدی گرفت و نسبت به شیوههای مقابله با آن آگاهی داشت.
ابوذری یادآور شد: رسانهها و فعالان مجازی باید پیش از انتشار هر خبر، منبع، زمان، تصویر و محتوای آن را بررسی و از بازنشر مطالب تأییدنشده خودداری کنند و نباید جذابیت یا سرعت انتشار یک خبر، جایگزین صحت و دقت آن شود.
وی تصریح کرد: انتشار تصاویر و ویدئوهای قدیمی، جعلی یا مربوط به حوادث دیگر به عنوان رویدادهای جدید، میتواند آثار جبرانناپذیری بر جامعه و خانوادهها داشته باشد؛ بنابراین رسانهها نباید به دلیل رقابت برای انتشار سریعتر اخبار، بدون راستیآزمایی اقدام به انتشار مطالب کنند و نباید با تکرار ادعاهای رسانههای معاند، ناخواسته به سخنگوی دشمن تبدیل شوند.
رئیس دادگاه عمومی بخش زواره خاطرنشان کرد: از زمان تصدی مدیریت این مجموعه، زمان رسیدگی به پروندهها و فرآیند دادرسی کاهش قابل توجهی داشته و در حال حاضر در دادگاه زواره، برخی پروندهها در مدت حدود ۱۰ روز مورد رسیدگی قرار میگیرند که این موضوع در مقایسه با بسیاری از حوزههای قضایی، زمان رسیدگی کوتاهتری محسوب میشود.
ابوذری ادامه داد: مجموعه قضایی زواره با ظرفیت نیروی انسانی موجود تلاش کرده خدمات خود را با جدیت و دلسوزی ارائه دهد و اقدامات عمرانی و زیرساختی مختلفی از جمله محوطهسازی، دیوارکشی، نصب دوربینهای حفاظتی، بهرهبرداری از طبقه فوقانی و توسعه فضاهای مورد نیاز انجام شده است.
وی یادآور شد: در شرایط جنگی کشور نیز مجموعه قضایی زواره تلاش کرده است با حفظ کیفیت خدمترسانی، وظایف خود را بهدرستی انجام دهد و در کنار رسیدگی به امور قضایی، موضوعات مختلف اجتماعی و پروندههای مهم را با جدیت دنبال کند.
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