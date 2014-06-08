سرمایه گذاری 170 میلیون تومانی شهرداری رودسر در راستای اجرای طرح سالم سازی دریا

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد قنبرزاده ظهر یکشنبه در جلسه طرح سلامت دریا افزود: این طرح فرصت مناسبی برای بهره مندی مردم از این موهبت الهی است.

وی اظهارداشت: تمام تلاش مجموعه شهرداری و شورای اسلامی رودسر ایجاد امکانات زیر ساختی با هدف جذب بیشتر گردشگر به این شهر در فصل تابستان است.

شهردار رودسر با اشاره به آغاز اجرای طرح سالم سازی دریا در این شهر افزود: سواحل نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند.

وی در ادامه از سرمایه گذاری 170 میلیون تومانی این شهرداری طی سال جاری در راستای اجرای طرح سالم سازی دریا اشاره کرد و اظهار داشت: احداث سرویس های بهداشتی، دوش حمام، تجهیز نمازخانه، بازسازی طرح های سلامت دریا، احداث پارکینگ برای توقف خودرو و غیره از جمله اقدامات مهم این نهاد است.

قنبرزاده تصریح کرد: فعالیت گردشگري امروزه به عنوان يكي از مهمترين و پوياترين فعاليت ها در جهان مطرح است به طوري كه شمار گردشگران خارجي، داخلي و ميزان درآمدزايي این صنعت در سطح جهاني پيوسته رو به افزايش است.

وی اذعان داشت: صنعت گردشگری داراي پيامدهاي متفاوتي است كه مي توان این صنعت را به منزله نيروي محرك توسعه اقتصادي در تمام كشورها به ویژه ایران قلمداد کرد.