روسیه خواستار پایان عملیات نظامی در شرق اوکراین شد/ آمادگی مسکو برای میانجیگری

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکلای پاتروشف" رئیس شورای امنیت ملی روسیه بر لزوم پایان خونریزی در شرق اوکراین تاکید کرد. وی شب گذشته طی گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت کی یف باید به "لشکرکشی تمام عیار" خود به شرق اوکراین پایان دهد. وی همچنین دولت اوکراین را متهم کرد که در حال نابودی مردم خود است.

روز گذشته "پترو پوروشنکو" رئیس جمهوری جدید اوکراین در سخنرانی مراسم تحلیف خود در پارلمان اوکراین از طرح دولت خود برای برقراری صلح در مناطق دونتسک و لوهانسک خبر داد. با این حال جدایی طلبان در شرق اوکراین می گویند عملیات ارتش اوکراین در اسلاویانسک همچنان ادامه دارد.

در همین رابطه "میروسلاو رودنکو" از سرکردگان جدایی طلبان با ابراز تردید در نیت پوروشنکو مبنی بر مذاکره با مخالفان می گوید این مسئله نشانگر سیاست خصمانه دولت وی در قبال آنان است.

شب گذشته نیز "والنتینا ماتوینکو" رئیس شورای فدراسیون روسیه خواستار برقراری آتش بس در شرق اوکراین شد. به گفته وی دولت اوکراین برای ممکن کردن شرایط مذاکره با جدایی طلبان در دونتسک و لوهانسک باید گام نخست را برداشته و نیروهای نظامی اش را از این مناطق خارج کند.

وی تاکید کرد: بحران در جنوب شرق اوکراین راه حلی نظامی ندارد و نمی تواند داشته باشد. این مقام روس یادآور شد: به محض این که فرمان آتش بس و توقف نبرد با شهروندان در شرق اوکراین صادر شود، مسکو آماده است همه توان خود را به کار گیرد تا طرف مقابل نیز سلاح های خود را زمین گذاشته و پشت میز مذاکرات بنشیند.

گفتنی است پروشنکو در اظهارات اخیر خود ضمن درخواست از گروه های جدایی طلب در شرق اوکراین برای زمین گذاشتن سلاح هایشان، اطمینان داد که در این صورت دولت وی امنیت و بازگشت آزادانه آنها به روسیه را تضمین می کند.