  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۵۳

دیدار نهایی NBA؛

میامی هیت برابر سن آنتونیو برنده شد/ لبرون جیمز هواداران اسپرز را ناکام کرد

میامی هیت برابر سن آنتونیو برنده شد/ لبرون جیمز هواداران اسپرز را ناکام کرد

تیم بسکتبال میامی هیت در دومین بازی فینال رقابتهای حرفه‌ای NBA برابر سن آنتونیو به برتری دست یافت تا کار را در مجموع به تساوی بکشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، میامی هیت که در نخستین بازی فینال NBA برابر میزبان خود شکست خورده بود بامداد امروز دوشنبه در دومین دیدار برابر این تیم با حساب 98 بر 96 برنده شد تا دو تیم در مجموع دیدارهای رو در رو به تساوی یک بر یک دست یابند.

تلاش هواداران اسپرز روی سکوها برای تحت فشار قرار دادن لبرون جیمز بی‌ثمر ماند

در این بازی که در حضور 18 هزار و 581 تماشاگر سالن "ای تی اند تی سنتر" شهر سن آنتونیو برگزار شد "لبرون جیمز" فوروارد تیم میامی که از سوی هواداران حریف به شدت هو می‌شد با کسب 35 امتیاز، 10 ریباند و 3 پاس منجر به امتیاز ستاره تیمش بود. "کریس بوش" هم در این بازی 18 امتیاز برای میامی کسب کرد. بهترین بازیکن تیم اسپرز هم "تونی پارکر" فرانسوی بود که 21 امتیاز کسب کرد.

کد مطلب 2307441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها