به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، «بچگی» موفق شد در چهلمین جشنواره فیلم سیاتل سه جایزه را از آن خود کند که شامل جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن نقش اول برای پاتریشیا آرکت بود.

این جشنواره جایزه بهتربن بازیگر مرد را به دیوید اوگرودینک برای فیلم لهستانی «حس زندگی خوب است» داد.

فیلم لهستانی «حس زندگی خوب است» به کارگردانی مسیج پیپرزیکا فیلم دوم این جشنواره شد و «چطور اژدهایتان را تربیت کنید 2» نیز به کارگردانی دین دبیوس از آمریکا در جایگاه دوم با این فیلم لهستانی به صورت مشترک انتخاب شد.

«تقصیر ستارگان ما» به کارگردانی جاش بون از آمریکا هم به عنوان فیلم سوم جشنواره شناخته شد. «بزرگ در ژاپن» به کارگردانی جان جفکات هم عنوان فیلم چهارم جشنواره را به دست آورد.

«تقصیر ستارگان ما» از آخر هفته پیش اکران خود را شروع کرد و تاکنون استقبال خوبی از آن به عمل آمده است.

لینک‌لیتر که فیلمش «پیش از نیمه شب» به عنوان یکی از بهترین فیلم های سال 2013 شناخته شد و 98 درصد رای مثبت منتقدان را کسب کرد، برای این فیلم در کنار اتان هاوک و ژولی دلپی نامزد دریافت جایزه ایندیپندنت اسپرایت و جایزه منتقدان برای فیلمنامه شد و این سه جایزه منتقدان فیلم لس آنجلس را نیز دریافت کردند.

ریچارد لینک‌لیتر 54 ساله سازنده سه گانه «پیش از طلوع»، «پیش از غروب» و «پیش از نیمه شب» در طول 18 سال و نیز «ملت حاضری خور» فیلمساز مستقل آمریکایی است که به دنبال کردن زندگی شخصیت‌های فیلم‌هایش در سالهای متمادی علاقه دارد.

او امسال ساخت فیلم «بچگی» را به پایان رساند؛ فیلمی که حدود دوازده سال در‌گیرش بود و درباره زندگی پسری است در سال های مختلف کودکی و نوجوانی. در حالی که تصور می شد او از ساخت این فیلم دست کشیده، اما او در خبری غافلگیر کننده این فیلم را در جشنواره‌ ساند‌نس به نمایش درآورد و با واکنش های بسیار خوبی هم مواجه شد.

فیلمنامه «بچگی» را خود لینک‌لیتر نوشته که از پنج سالگی پسر بچه‌ای به نام ‌میسون شروع می شود و تا هیجده سالگی او پیش می‌آید و زندگی او و خانواده‌‌اش را در این مدت دنبال می کند. اتان‌ هاوک و پاتر‌یشیا آر‌ک بازیگران بزرگسال این فیلم هستند. بچگی برای بخش خرس طلای جشنواره‌ برلین هم پذیرفته شد.