تصاویر حضور گواردیولا در تظاهرات استقلال کاتالونیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پپ گواردیولا روز گذشته در یک تظاهرات برای استقلال کاتالونیا که در برلین برگزار شد، حضور یافت. این مربی سرشناس 43 ساله که در شهر کوچکی در سنت‌پدرو متولد شده است، در پایان این تظاهرات به سخرانی پرداخت.

وی که به همراه چندین چهره سرشناس کاتالونیایی در این تظاهرات که "حق استقلال و تعیین سرنوشت خود" نامیده بود، شرکت کرد. گواردیولا زمانی که بازیکن و سرمربی تیم بارسلونا بود، هم از جنبش استقلال کاتالونیا حمایت کرده بود.

سایت SPORTAL آلمان گزارش داد این تظاهرات که از سوی جنبش فرهنگی کاتالونیا صورت گرفته بود به طور همزمان در شهرهای، رم، بروکسل و ژنو نیز برگزار شد.

دولت مادرید همواره با قاطعیت جنبش استقلال طلبی کاتالونیا را محکوم کرده است.