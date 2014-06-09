سهم درآمد گردشگری در سفره لرستانیها ناچیز است/ ضرورت توجه به مرمت قلعه فلک الافلاک

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی لرستان اظهار داشت: به رغم پتانسیلهای خوبی که در استان لرستان برای رونق صنعت گردشگری وجود دارد متاسفانه سهم درامدهای خاصیل از این صنعت در سفره لرستانیها ناچیز است.

وی با بیان اینکه استعدادهای موجود در این حوزه باید با کمک مسئولان سازمان میراث فرهنگی شکوفا شود، ادامه داد: امیدواریم با رویکرد و نگرش جدید در این زمینه شاهد رونق صنعت گردشگری در استان باشیم.

کیان پور با اشاره به وجود پنج هزار و 500 اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی در استان بیان داشت: از این تعداد دو هزار و 300 اثر ثبت ملی شده است.

وی با اشاره به ثبت 16 اثر معنوی لرستان افزود: در حال حاضر 60 اثر تاریخی و فرهنگی استان نیز در حال ثبت است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان از وجود 29 منطقه گردشگری در استان خبر داد و بیان داشت: وجود آبشارهای هفت گانه لرستان این استان را به دیار آبشارها معروف کرده است.

کیان پور با بیان اینکه لرستان پایتخت پلهای تاریخی کشور نیز محسوب می شود، ادامه داد: در این راستا جذب سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات به فعالان این حوزه برای رونق صنعت گردشگری و ارتقای زیرساختها در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی از وجود 135 رشته صنایع دستی در لرستان خبر داد و بیان داشت: با این حال سهم صنایع دستی در حوزه اشتغال استان محسوس نیست.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: این در حالیست که می توان با سرمایه گذاری در این بخش دست کم نسبت به ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در استان اقدام کرد.

کیان پور تصریح کرد: در صورتی در حوزه صنایع دستی حرکت های جدی صورت گیرد می توان شاهد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت در استان باشیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحث آزادسازی و ساماندهی حریم بنای تاریخی قلعه فلک الافلاک از مطالبات اصلی مردم استان محسوب می شود ادامه داد: در این راستا یکی از اولویت های جدی مدیریت ارشد استان پیگیری در این زمینه است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه قلعه تاریخی فلک الافلاک یکی از معدود آثار خشتی و آجری دنیا محسوب می شود، ابراز امیدواری کرد که با آزادسازی و ساماندهی حریم این بنای تاریخی نسبت به معرفی جهانی این اثر اقدام کرد.

کیان پور به ظرفیت ثبت جهانی این بنای ارزشمند اشاره کرد و یادآور شد: قلعه فلک الافلاک به مثابه نگینی در دره تاریخی خرم آباد می درخشد که امیدواریم سازمان میراث فرهنگی نیز برای مرمت این بنای تاریخی اعتبارات خوبی اختصاص دهند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مثبت مجموعه میراث فرهنگی استان در ایام تعطیلات نوروزی عنوان کرد: مجموعه تلاشهایی که صورت گرفت منجر به رشد 22 درصدی مسافران نوروزی استان شد و جمعیت فوق العاده ای از خارج استان، لرستان را مقصد سفر خود قرار دادند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت همگرایی میان پرسنل میراث فرهنگی برای پیشبرد امور در این حوزه عنوان کرد: در این راستا مدیر کل جدید میراث فرهنگی استان باید چند هدف ویژه و مهم را برای خود تعریف و به منظور تحقق این اهداف نسبت به برنامه ریزی اقدام کند.