تخلیه دفاتر احزاب کرد در موصل/ سیطره داعش بر فرودگاه شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک مسئول اطلاع رسانی حزب دموکراتیک کردستان در استان نینوا اظهار داشت: مقرهای دو حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در شهر موصل به طور کامل تخلیه شدند.

وی با بیان این مطلب افزود: این اقدام به دلیل سیطره عناصر داعش بر اغلب مناطق موصل صورت گرفته است.

در همین حال المیادین نیز گزارش داد که افراد مسلح داعش بر فرودگاه موصل واقع در شمال این شهر سیطره کرده اند.

گفتنی است دفاتر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق طی چند روز اخیر در مناطق مختلف عراق هدف انفجار و حملات تروریستی گروه داعش قرار گرفته است.