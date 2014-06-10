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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

اخبار امنیتی عراق/

تخلیه دفاتر احزاب کرد در موصل/ سیطره داعش بر فرودگاه شهر

تخلیه دفاتر احزاب کرد در موصل/ سیطره داعش بر فرودگاه شهر

تخلیه دفاتر احزاب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق در موصل و سیطره داعش بر فرودگاه موصل از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک مسئول اطلاع رسانی حزب دموکراتیک کردستان در استان نینوا اظهار داشت: مقرهای دو حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در شهر موصل به طور کامل تخلیه شدند.

وی با بیان این مطلب افزود: این اقدام به دلیل سیطره عناصر داعش بر اغلب مناطق موصل صورت گرفته است.

در همین حال المیادین نیز گزارش داد که افراد مسلح داعش بر فرودگاه موصل واقع در شمال این شهر سیطره کرده اند.

گفتنی است دفاتر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق طی چند روز اخیر در مناطق مختلف عراق هدف انفجار و حملات تروریستی گروه داعش قرار گرفته است.

کد مطلب 2308371

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