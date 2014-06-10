ساخت 30 قسمت «کلاه قرمزی» برای سال 94 قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه 20 خرداد 93 علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو سیما، علی زارعان مدیر گروه کودک، مهدی کریمی مدیر گروه فیلم های تلویزیونی، محسن همتی نژاد مدیر تامین برنامه و جمعی از اهالی شبکه 2 سیما از پشت صحنه سریال رمضانی «فاخته» به کارگردانی محمود معظمی و تهیه کنندگی داور قچاق در کاشانک بازدید کردند.

در این بازدید ثریا قاسمی که یکی از نقش های اصلی سریال را بازی می کند مقابل دوربین رفت و عبدالرضا اکبری، فرخ نعمتی، شهرام عبدلی، جلیل فرجاد، حریم نوروزی، فریبا نادری، کمند امیرسلیمانی، نسیم ستوده و ... از دیگر بازیگران حاضر در این لوکیشن بودند. عوامل پشت صحنه سریال از جمله تصویربردار و صدابردار و احمد حامد نویسنده نیز در صحنه بودند.

بخشی زاده در این بازدید در جمع خبرنگاران از تصویب ساخت 30 قسمت از مجموعه «کلاه قرمزی» برای سال 94 خبر داد و در خصوص ادامه پخش آگهی در برنامه های کودک توضیحاتی ارایه کرد.

وی همچنین در خصوص ویژه برنامه های ماه رمضان شبکه 2 سیما توضیح داد و با عوامل سریال نیز به گفتگو پرداخت.

ثریا قاسمی در جمع صمیمی مدیران شبکه 2 گلایه هایی مطرح کرد و گفت: نمی دانم چرا همیشه مناسبت هایی چون ماه رمضان و نوروز از یاد می روند. سال ها است در این خصوص با مدیران تلویزیون گفتگو می کنیم اما سازمان صدا و سیما در 50 سال اخیر که من با آنها همکاری کردم همواره در آخرین لحظات سرنوشت آثار را مشخص می کنند.

وی ادامه داد: ما هر کدادم هر شب بیش از 3-4 ساعت نمی خوابیم. اواخر شب به خانه می رویم و صبح زود سر صحنه می آییم و در عین حال تلاش می کنیم خستگی بر ما غالب نشود بنابراین فشرده و سخت کار می کنیم. باید به عوامل این سریال خسته نباشید گفت.

قاسمی در پایان تاکید کرد: در این روزها پیش آمده که ما 18 تا 20 ساعت کار کرده ایم. در تمام این سالها مدیران همیشه دیر دستور برای انجام کار صادر کرده اند. امیدوارم پول ها زودتر به حساب تهیه کننده ها ریخته شود و اقساط به موقع داده شود تا ما با انگیزه بیشتری کار خود را ادامه دهیم.

در این بازدید خبرنگاران رسانه های گوناگون با مدیران و هنرمندان حاضر به گفتگو پرداختند و سکانس هایی از سریال نیز ضبط شد.