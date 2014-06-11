بهره برداری از 76 طرح فنی، زیربنایی و تولیدی بخش کشاورزی در استان مرکزی

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر شعار هفته جهاد کشاورزی امسال را کشاورزی بستر سلامت و امنیت غذایی اعلام کرد و گفت: این طرح ها شامل 10 طرح پرورش ماهی با ظرفیت 400 تن، اجرای 850 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار، احداث 14 کیلومتر کانال انتقال آب، بهره برداری از 11 واحد مرغداری گوشتی و تخم گذار با ظرفیت 285 هزار قطعه است.

وی مجموع اعتباراتی که برای اجرای این طرح ها هزینه شده را 343 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: از این میزان 31 میلیارد ریال اعتبارات دولتی، 165 میلیارد ریال تسهیلات بانکی و 146 میلیارد ریال آورده شخصی افراداست.

رییس سازمان جهادکشاورزی افزود: با بهره برداری از این طرح ها هزار و 114 شغل بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد و 809 خانوار از مزایان آن بهره مند خواهند شد.

مظفری برپایی نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی، تجلیل از 58 کشاورز و تولید کننده نمونه استان، سرکشی از خانواده های شهدا و تجلیل از 74 شهید گرانقدر جهادکشاورزی، گردهمایی بزرگ مدیران اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی و غبار روبی مزار شهدا را از دیگر برنامه های این هفته در استان عنوان کرد.

گفتنی است بیست و یکم تا بیست و هفتم خرداد بنام هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است.