  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۷

عباسی مطرح کرد:

وضعیت مناسب سازی معابر برای حضور جانبازان و معلولان در کشور مطلوب نیست

وضعیت مناسب سازی معابر برای حضور جانبازان و معلولان در کشور مطلوب نیست

یاسوج – خبرگزاری مهر: مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران وضعیت مناسب سازی اماکن و معابر برای حضور جانبازان و معلولین را نامطلوب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوند عباسی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه مناسب‌سازی اماکن و معابر عمومی کهگیلویه و بویراحمد گفت: متاسفانه کمتر توجهی به مناسب سازی در سطح کشور شده است.

وی مناسب‌سازی اماکن جامعه معلولان را یکی از اولیوت های وزارت کشور عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا تشکیل جلسات مناسب‌سازی در استانها اجام می شود.

عباسی اظهار داشت: در بسیاری از استان‌ها مناسب‌سازی معابر تنها روی کاغذ بوده و بنا به دلایلی اتفاق خاصی رخ نداده است و این ضرورت تشکیل چنین جلساتی را نشان می دهد.

وی بر مناسب‌سازی از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تاکید کرد و گفت: اگر به مشکلات عبور و مرور معلولین و جانبازان توجه نشود در محضر خدا باید پاسخگو باشیم.

وی افزود: اگر سالمند، جانباز و معلولی نتواند از خدمات لازم و مورد نیاز استفاده کند سهم آن‌ها در بحث خدمات شهری نادیده گرفته شده از این‌رو باید پاسخگو باشیم

.

95 درصد معابر کهگیلویه و بویراحمد مناسب سازی نشده است

مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران به وضعیت مناسب‌سازی در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: بر اساس بازدیدهایی که طی دو روز سفر به کهگیلویه و بویراحمد داشتم قریب به 95 درصد معابر این استان مناسب‌سازی نیست.

وی عنوان کرد: توجه به انگیزه‌هایی که وجود دارد از این استان انتظار بیشتری در بحث مناسب‌سازی می‌رود.

مشاور وزیر کشور به تشکیل ستاد مناسب‌سازی کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به اینکه وضعیت مناسب‌سازی در کشور قابل قبول نیست و نیازمند یک نهضت هستیم که باید از استان‌ها این عمل استارت آن زده شود.

عباسی بیان داشت: معلولیت محدودیت نیست ولی مکان‌های ما معلول و ناتوان هستند و انتظار می‌رود مسئولان امر نسبت به رفع مشکلات جامعه معلول که مقوله مناسب‌سازی از مهمترین امر در این خصوص است توجه کنند.

کد مطلب 2310278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها