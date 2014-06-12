وضعیت مناسب سازی معابر برای حضور جانبازان و معلولان در کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوند عباسی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه مناسبسازی اماکن و معابر عمومی کهگیلویه و بویراحمد گفت: متاسفانه کمتر توجهی به مناسب سازی در سطح کشور شده است.
وی مناسبسازی اماکن جامعه معلولان را یکی از اولیوت های وزارت کشور عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا تشکیل جلسات مناسبسازی در استانها اجام می شود.
عباسی اظهار داشت: در بسیاری از استانها مناسبسازی معابر تنها روی کاغذ بوده و بنا به دلایلی اتفاق خاصی رخ نداده است و این ضرورت تشکیل چنین جلساتی را نشان می دهد.
وی بر مناسبسازی از سوی سازمانها و نهادهای مربوطه تاکید کرد و گفت: اگر به مشکلات عبور و مرور معلولین و جانبازان توجه نشود در محضر خدا باید پاسخگو باشیم.
وی افزود: اگر سالمند، جانباز و معلولی نتواند از خدمات لازم و مورد نیاز استفاده کند سهم آنها در بحث خدمات شهری نادیده گرفته شده از اینرو باید پاسخگو باشیم
.
95 درصد معابر کهگیلویه و بویراحمد مناسب سازی نشده است
مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران به وضعیت مناسبسازی در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: بر اساس بازدیدهایی که طی دو روز سفر به کهگیلویه و بویراحمد داشتم قریب به 95 درصد معابر این استان مناسبسازی نیست.
وی عنوان کرد: توجه به انگیزههایی که وجود دارد از این استان انتظار بیشتری در بحث مناسبسازی میرود.
مشاور وزیر کشور به تشکیل ستاد مناسبسازی کشور در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به اینکه وضعیت مناسبسازی در کشور قابل قبول نیست و نیازمند یک نهضت هستیم که باید از استانها این عمل استارت آن زده شود.
عباسی بیان داشت: معلولیت محدودیت نیست ولی مکانهای ما معلول و ناتوان هستند و انتظار میرود مسئولان امر نسبت به رفع مشکلات جامعه معلول که مقوله مناسبسازی از مهمترین امر در این خصوص است توجه کنند.
نظر شما