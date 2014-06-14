نیروی نظامی به عراق اعزام نمی کنیم/ کمک مستشاری ایران به عراق در برابر داعش

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح شنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی، با تاکید بر حفظ وحدت و انسجام داخلی در کشور، اظهار داشت: وضعیت جغرافیایی ایران اسلامی به گونه ای است که همانند گلستانی در میان آشوب و آتش منطقه ای قرار گرفته و بسیاری از دشمنان نظام اسلامی تلاش می کنند این آشوب را به داخل ایران بکشانند.

به گفته رحمانی فضلی با مدیریت و رهنمون های مقام معظم رهبری و هوشیاری و حمایت مردم و مسؤولان، امنیت مناسبی در کشور برقرار است اما همه باید هوشیار باشیم با اظهارنظرها و موضع گیری هایی خاص در مورد مسائل جزئی، این وحدت و انسجام را دچار خدشه نکنیم.

وی اضافه کرد: در وقایع سال 88 دشمن به انشقاق و دودستگی داخلی امید زیادی بسته بود و سعی می کرد با تمام توان این مشکل را تشدید کند و برخی افراد نادان نیز در داخل کشور با انجام اقداماتی نظیر اتفاقات روز عاشورای همان سال، به این مشکل دامن زدند اما انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و حضور پرشور مردم در انتخابات نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد.

رحمانی فضلی عنوان کرد: در این 10 ماه دولت در زمینه داخلی فعالیت های زیادی انجام داده و در بخش اقتصادی نیز کشور به ثبات نسبی رسیده است.

به گفته وی همچنین در بخش سیاست خارجی نیز به نسبت قبل فضا بازتر شده و اکنون رفت و آمدهای بین المللی در ایران به شدت افزایش یافته است.

رحمانی فضلی در ادامه با بیان این که ایران اسلامی به امید بسیاری از مردم منطقه و جهان بدل شده است، افزود: ایران اسلامی در نظام بین الملل مسؤولیت دارد و این مسؤولیت خود را نیز به درستی ایفا می کند.

وی با اشاره به وقایع اخیر در کشور عراق و جنایت های گروه تروریستی داعش در این کشور، تصریح کرد: ما به دولت و ملت عراق در برابر این تروریست ها کمک می کنیم.

رحمانی فضلی افزود: این کمک به منزله اعزام نیروی نظامی نیست بلکه ما به رزمندگان عراقی در برابر داعش مشورت و راهنمایی می دهیم، در صحنه های بین المللی از حق آنها دفاع می کنیم و مرزهای کشور خود را نیز بر روی این تروریست ها می بندیم و اگر به محدوده مرزی ایران نزدیک شوند با شدت تمام آنها را نابود خواهیم کرد.

توسعه کشور در گرو قطع وابستگی به نفت

وی با بیان این که در زمینه توسعه و پیشرفت کشور ایران از دهه 40 تاکنون راه غلطی انتخاب شده است، افزود: از آن زمان تاکنون ساختار اقتصادی، برنامه ریزی و بودجه بندی ما به گونه ای تنظیم شده که همه کشور وابسته به دولت هستند و دولت نیز وابسته به درآمد نفت است.

وی اظهار داشت: این رویه سبب عقب ماندگی کشور شده به گونه ای که دیگر نمی توانیم آن را ادامه دهیم چرا که این روش کشور ما را به جایی نمی رساند.

به گفته رحمانی فضلی حتی اگر ما بتوانیم با ظرفیت کامل اقدام به فروش نفت بکنیم، با بودجه ای که حاصل می شود در چند سال آینده حتی نمی توانیم هزینه های جاری کشور را تامین کنیم چه برسد به تامین اعتبارات عمرانی و توسعه ای برای بخش های مختلف کشور.

وی با تاکید بر این که باید دولت و مردم و مسؤولان را برای ترک این راه اشتباه تشویق بکنیم، افزود: باید به جای برنامه ریزی بخشی به برنامه ریزی منطقه ای در کشور روی بیاوریم تا این عدم توازن و تعادل در توسعه و شکاف اقتصادی، منطقه ای و طبقاتی موجود مرتفع شود.

وزیر کشور اضافه کرد: در حال حاضر استان سیستان و بلوچستان با 2.5 میلیون نفر جمعیت و پتانسیل های فراوان بالقوه برای توسعه، دچار عقب ماندگی و فقر عمومی است اما در عوض تهران به قطب بزرگی در بخش های مختلف تبدیل شده که 70 درصد ثروت کشور را در خود جای داده است.

وی تصریح کرد: عدم تعادل و توازن و عدم توزیع مناسب امکانات در کشور به جامعه لطمه زده و برای درمان این معضل راهی به غیر از قطع وابستگی به نفت و تکیه به مردم و بخش خصوصی نداریم.

رحمانی فضلی با انتقاد از تعامل نامناسب با بخش خصوصی در دستگاه ها و ادارات مختلف، افزود: مقام معظم رهبری در سال های اخیر بارها بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و دیگر موارد مربوط به اصلاح امور اقتصادی در کشور تأکید کرده اند اما این معضل درمان نشده و موضوع اقتصاد هنوز پاشنه آشیل کشور محسوب می شود.

به گفته وی تمام هم و غم مدیران و مسؤولان باید این باشد که چگونه بدون وابستگی به دولت و درآمدهای نفتی مدیریت کنند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور 2.5 میلیون نفر بیکار وجود دارد و سن بیکاری جوانان نیز به مرز 30 سال رسیده و حل این معضل بیکاری جوانان نیز تنها با اتکا به دولت و درآمدهای نفتی مقدور نیست.

به گفته وی زمینه ها و ظرفیت های حل این معضلات در کشور موجود است اما متاسفانه اتکا به بودجه نفت و دولت سبب تنبلی عمومی و از بین رفتن استعدادها شده است که برای قطع ادامه این راه اشتباه همه باید تلاش کنیم تا استان و مجموعه تحت مدیریت خود را بدون اتکا به بودجه دولت اداره کنیم.