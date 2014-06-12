به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اسپانیا فردا شنبه در گروه B رقابتها با هلند دیدار می‌کند. این دو تیم در فینال رقابتهای جام جهانی 2010 با یکدیگر بازی کردند.

ویسنته دل بوسکه در نشست خبری پیش از بازی گفت: جام جهانی اکنون آغاز شده است. اگر بتوانیم تمرکزی 21 روزه داشته باشیم، سپس خواهیم توانست استانداردهای لازم برای قهرمانی جهان را به دست بیاوریم. ما در بازی با هلند از بازیکنانی استفاده می‌کنیم که فکر می‌کنیم بهترین هستند. تیم ما 23 بازیکن خیلی خوب دارد.

سرمربی اسپانیا در ادامه تصریح کرد: فکر نمی‌کنم تیم ما از بازیکنان پا به سن گذاشته تشکیل شده است. من ترجیح می‌دهم بگویم پخته. تیم ما از هیچ چیز نمی‌ترسد و این فقط بدین خاطر نیست که در تورنمنت‌های گدشته موفق بوده ایم. من همچنین نگران آینده نیستم چرا که یک تیم زیر 21 سال داریم که می تواند انتظارات را برآورده کند.