عرفان قانعی‌فرد، مترجم، در گفتگو با خبرنگار مهر،«ژانی‌گل» را را رمانی سیاسی- اجتماعی و از داستان‌های بنیادین ادبیات معاصر کردستان عراق دانست و افزود: «ژانی گل» داستان یک فرد عادی فارغ از هرگونه اندیشه و مرام سیاسی است که تقدیر و تصادف او را در میدان سیاست قرار می‌دهد و به زندان می‌اندازد. در آنجا بر اثر ستم‌ها و شکنجه‌هایی که ماموران بی‌رحم رژیم حاکم عراق در حق او روا می‌دارند خواه ناخواه به طور کامل به سیاست کشانده می‌شود و روح عصیان در او سر می‌کشد. کسی که چند سال از بهترین سالهای عمرش را در زندان تلف می‌کنند، خانه‌اش را ویران می‌سازند و کسانش را در بمباران آبادی‌های ولایتش می‌کشند و دیگر علقه‌ای برایش باقی نمی‌گذارند که او را به زندگی عادی معمولی پای بند کند و لذا سر به کوه می‌گذارد و به نهضتی می‌پیوندد که. «ژان» در زبان کُردی به معنای «درد، درد زایمان» و «گل» به معنی «اجتماع، مردم و خلق» است از این رو «ژانی گل» یعنی «درد زایمان اجتماع» و مراد از آن هم این است که جامعه نیز چه بسا که به سان زن باردار، دچار درد زایمان شود و فرزندی قهرمان و یا ملتی آزاد و خوشبخت بزاید.

ابراهیم احمد، نویسنده رمان«ژانی گل» در سال ۱۹۱۴ در شهر سلیمانیه عراق متولد شد و تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه بغداد به پایان رسانید. احمد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی را در کردستان عراق داشت و در ادبیات و تاریخ معاصر کردستان عراق، چهره‌ای مشهور به شمار می‌رود. وی در سال ۱۹۵۶ دو سال قبل از فروپاشی حکومت شاهنشاهی هاشمی در عراق این رمان را تحت تاثیر اصول رئالیسم اجتماعی به رشته تحریر در آورد. «خار و گل» آخرین اثر این نویسنده کرد است که در سال ۲۰۰۰ در لندن درگذشت. این نویسنده فقید کرد عراقی، پدر هیرو؛ همسر جلال طالبانی، رییس جمهور عراق است.

به گفته مترجم«ژانی‌گل» ترجمه این کتاب بر اساس نسخه ویرایش شده ۱۹۷۹ با مقدمه کمال فواد انجام گرفته است. کتابی که از سوی نشر علم منتشر شده و از پنج سال پیش تاکنون منتظر صدور مجوز برای چاپ چهارم خود است.

رمان «ژانی‌گل» نوشته ابراهیم احمد با ترجمه عرفان قانعی‌فرد از سوی نشر علم منتشر و از هفته آینده و همزمان با صدمین سالروز تولد نویسنده در کتاب‌فروشی‌ها توزیع می‌شود.

از آثار قانعی فرد درباره کرد و کردستان می توان به «سیاست کردها درخاورمیانه» نوشته نادر انتصار، «نبرد من با ابلیس» از زرار سلیمان بیک، «تندباد حوادث» که گفتگو با عیسی پژمان است و «گفتمان کردها»، مجموعه گفتارها و نوشتارها و همچنین «پس از 60 سال» که به زندگی و خاطرات رسمی جلال طالبانی می‌پردازد، اشاره کرد.